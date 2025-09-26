Torrecilla: «Tengo fuerzas para todo» El técnico del Hércules afronta el ultimátum del domingo con resignación y considera que muchos de sus jugadores todavía no han asimilado la presión

Lucas V. Belmar Alicante Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:21 Comenta Compartir

El todavía técnico del Hércules Rubén Torrecilla tiene más que asumido que este domingo se juega el cargo en el choque frente al Alcorcón que dará comienzo a las 16:00 horas en el Rico Pérez. Las tres derrotas consecutivas dejan al preparador extremeño al borde del despido, pero públicamente muestra su confianza en sacar adelante este match ball. «Yo estoy bien, tengo fuerzas para salir de todo, me lo enseñaron en casa de pequeño y no me voy a rendir», señaló Torrecilla, quien se cuidó de no mencionar al secretario técnico Paco Peña en la siguiente frase: «A mí lo que me molesta es no dar alegrías a nuestra afición, a Enrique (Ortiz), a los jugadores y al cuerpo técnico, que echamos muchas horas para que esto vaya bien».

Cuestionado por los males que sufre este Hércules que únicamente ha sumado tres puntos de doce, Torrecilla ha asegurado que muchos de sus jugadores no se han acostumbrado a la presión de un histórico cuyo objetivo inequívoco es el ascenso. «El 70% de la plantilla es nueva y muchos jugadores son jóvenes, aquí hay mucha presión desde la prensa, desde las redes sociales... me toca hacer de psicólogo más que de entrenador. Hércules, Murcia y Tenerife son las tres plazas más difíciles de la categoría, yo fui jugador profesional durante doce años y sé que el 80% en estos equipos es mental», explicó el técnico blanquiazul, al tiempo que pidió el apoyo de la afición en el Rico Pérez: «Creo que nuestra gente se fue orgullosa de Cartagena porque competimos bien, de estas situaciones se sale estando todos juntos».

Torrecilla también confirmó que los laterales Javi Jiménez y Samu Vázquez han evolucionado favorablemente de sus molestias y, en principio, estarán aptos para formar en el once ante el Alcorcón. «Samu tenía una sobrecarga de la que ya está mejor y lo de Javi era un golpe en el vasto interno que nos hizo pararle el jueves para que no fuera a mayores. Esperemos que los dos puedan llegar porque son muy importantes», confirmó.

De esta manera, las bajas blanquiazules para este domingo son las del sancionado Retu, y las de los lesionados Nacho Monsalve y Cantero, además de la ya conocida del capitán Nico Espinosa.

Por último Torrecilla no desveló si repetirá con el sistema de cinco defensas puesto en liza en Cartagena aunque se da por hecho que regresará a una defensa de cuatro con la presencia de nuevo de Javi Rentero en el eje de la zaga.

Temas

Alcorcón

Cartagena