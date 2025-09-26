Planes para el fin de semana en Alicante: Alicante elige la mejor croqueta de la ciudad Catorce bares y restaurantes presentan sus propuestas desde el viernes al domingo en Plaza Séneca

La croqueta hace tiempo que perdió su función original, que no era otra que alargar los restos de comida en una nueva elaboración. La cremosidad de la bechamel, su flexibilidad para integrar cualquier ingrediente como el arroz o el crujiente del rebozado la han elevado a delicia gastronómica.

Y se han puesto de moda. Muchos restaurantes hacen sus elaboraciones, pero solo 14 croquetas llegarán este fin de semana al primer festival 'Alacroqueta' a la Plaza de Séneca. Desde este viernes y hasta el domingo, 14 restaurantes y bares con sus propuestas para que el público elija la mejor croqueta de Alicante. de gastronomía, música y animación en una iniciativa en la que participan

'Alacroqueta' arranca el viernes a las 18 horas y continuará el sábado desde mediodía y se clausurará el domingo por la tarde al anunciar la mejor croqueta de Alicante. Durante su desarrollo el festival estará amenizado por djs, música en directo, showcooking y actividades para los más pequeños.

Los establecimientos estarán distribuidos en diferentes puestos en la plaza de Séneca. Se venderán sus propuestas en packs de tres croquetas a un precio de seis euros, dos euros por pieza. En el momento de la compra entregarán un QR mediante el que los clientes podrán votar valorando del 1 al 10 la presentación, textura y sabor de manera que la croqueta que mejor puntuación obtenga será la mejor de Alicante. Además, la oferta se complementa con bocadillos que estarán fuera de concurso y se podrán adquirir a un precio de 8 euros.

Asimismo, se podrán degustar croquetas sin gluten para que intolerantes y celiacos puedan disfrutar también de este concurso.

Establecimientos participantes y propuestas Barrita del Sidi, con «La Terreta», de gamba roja y rape con mayonesa de ñora y tartar de gamba roja, sésamo y lima.

Brasad'or, con «Croqueta de pollo a la brasa», cremosa de pollo macerado durante 24h y cocinado a la brasa , boleada en panko y acompañada de mayo de piquillo.

Cheos, con «Croqueta de jamón trufada», de jamón con una base de mayo-trufa.

Distópico, con «Distopía Ibérica», croqueta de chorizo con chutney de piña, velo de papada ibérica y mayonesa de harissa.

Ditaly con «Croqueta de Risotto a la 'Nduja y Stracciatella», de risotto de 'nduja cubierto con straciatella de burrata, tomate semiseco, pimienta negra y albahaca.

Donde Nakiss con «Bocado secreto», de berenjena y cremoso de quesos, acompañada de una crema de berenjena asada y nieve de parmesano. Sin gluten.

La Favorita, con «De coca amb tonyna», con atún de zorra, anís, cebolla y piñones.

Píllame Confesá, con «Croqueta de jamón, champiñones y trufa», de jamón y crema de champiñones y trufa, acomapañada de salsa de champiñones y jamón.

Pocardy con «Jamón Jamón», crujiente y cremosa.

Santa Bar, de Dani Frías, con «Croqueta de Jamón «Big Manu», cremosa por dentro y crujiente por fuera con el jamón como protagonista.

La Taberna del Gourmet, con «Croqueta Gourmet de Chorizo Ibérico», con chorizo ibérico.

Teselas, con «Croqueta de jamón», la clásica.

TorriKo, con «Croqueta Gachamiguera», rellena de ajo asado con topping de panceta guisada.

Txopin Pintxo Bar, con «Croqueta de sobrasada y queso Mahón», de sobrasada y queso de Mahón con un toque de miel.

La organización del evento corre a cargo de Alicante Street Style y Alacant Street Market y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Hostelería, Comercio y Mercados en el año de Alicante Capital Española de la Gastronomía.

