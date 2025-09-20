Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

¿Qué tienen en común las croquetas y el arroz de Alicante? Aquí la respuesta

El primer campeonato de este plato de aprovechamiento desvela similitudes con el ingrediente estrella de la ciudad y la provincia

La cotorra

La cotorra

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:22

Ya conocen bien a esta cotorra, pero para hacerlo todavía mejor les contaré un secreto. Es amante de las croquetas. Por ello, no quiere perderse nada del próximo campeonato que se celebrará en Alicante y se ha colado en el Cerca para conocer todos los detalles de su presentación.

Tras conocer algunas de las catorce propuestas que deleitarán los paladares de los alicantinos y visitantes en el Espacio Séneca, le surgió una pregunta. ¿Qué tienen en común las croquetas con el arroz de Alicante? Y, sin pensarlo, buscó a una persona capaz de responder.

Participantes en el primer campeonato de croquetas de Alicante. TA

Para ello, fue en busca de la concejala de Comercio, Hostelería y Mercados, Lidia López, gran amante del producto de temporada y proximidad. Así, tras plantearle la pregunta, la edil lo tuvo claro y no dudó un solo segundo en su respuesta.

«El arroz tiene más de mil formas de cocinarse y las croquetas también». Así lo han demostrado los restaurantes y hogares de Alicante a lo largo de los años, creando una rica oferta gastronómica que caracteriza a la ciudad y la provincia.

En el caso de las croquetas, porque esta cotorra solo piensa en el campeonato, las aspirantes son tan clásicas como las de jamón y bechamel o innovadoras como las de chorizo, gachamiga o trufa, entre muchas más, incluidas las celiacas. Todas ellas el próximo fin de semana en el Espacio Séneca, ¡ahí nos veremos!

todoalicante ¿Qué tienen en común las croquetas y el arroz de Alicante? Aquí la respuesta