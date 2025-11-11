Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

André da Silva avanza con el balón controlado frente al Levante. SHOOTORI

El Elche se enfrentará al Quintanar del Rey en la segunda ronda de la Copa

El conjunto franjiverde visitará al conjunto de Castilla-La Mancha tras haber ganado 0-4 ante la UD Los Garres

T. A.

Elche

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:55

El conjunto de Eder Sarabia ya conoce el rival de la segunda ronda de la Copa del Rey. Será el CD Quintanar del Rey, que milita en el grupo V de la Segunda RFEF, el mismo que el Elche Ilicitano, y ocupa la posición de colista en estos momentos. El encuentro se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre y la eliminatoria será a partido único.

El Elche derrotó con mucha suficiencia (0-4) al modesto Los Garres en la primera ronda en un encuentro sin mucha historia, disputado en la Nueva Condomina, y que se decidió con los goles de Adam, Martim Neto, Mendoza y Fede Redondo.

Por otro lado, el portero Alejandro Iturbe, uno de los fichajes del Elche para la presente temporada, es el único futbolista de la plantilla que aún no ha tenido minutos en el actual campeonato de Liga y tampoco los tendrá este próximo fin de semana debido al parón por los partidos de selecciones.

El guardameta madrileño llegó este verano procedente del Atlético de Madrid como una apuesta de futuro del club, pero hasta el momento ha estado a la sombra del veterano Matías Dituro y de Iñaki Peña, cedido por el Barcelona, quienes se han repartido de momento la titularidad.

Iturbe tampoco ha tenido la oportunidad de participar en la Copa del Rey, ya que, en la primera eliminatoria, Sarabia apostó por Dituro. El entrenador franjiverde se ha mostrado en varias ocasiones satisfecho con el rendimiento de sus tres porteros y ha admitido que el madrileño, pese a entrenar a buen nivel, lo tendrá «un poco más complicado» por la competencia existente en su puesto.

A las puertas del primer tercio de la Liga, el Elche ha utilizado a 27 jugadores a lo largo del campeonato, aunque algunos, como Mourad o Jairo Izquierdo, abandonaron el club en las últimas horas del mercado. El lateral Álvaro Núñez, el centrocampista Aleix Febas y el delantero Rafa Mir son los únicos futbolistas que han participado en los 12 partidos disputados y se consolidan como puntales en la pizarra de Sarabia.

