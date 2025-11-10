Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Gran expectación por el Elche–Real Madrid, con colas virtuales y alta demanda en el primer día de venta de entradas. Elche CF

Locura por ver al Real Madrid en Elche: el club abre la venta general con colas virtuales de más de mil aficionados

La alta demanda congestiona el sistema online el primer día de venta para el público general de cara al duelo del 23 de noviembre en el Martínez Valero

Ismael Martinez

Elche

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:57

El Elche CF ha abierto este lunes el plazo de venta de entradas para el público general del esperado duelo frente al Real Madrid, que se disputará el próximo domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas en el Martínez Valero, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga.

La respuesta de los aficionados no se ha hecho esperar. Desde este mediodía, el sistema de venta online del club ha registrado (y sigue registrando) colas virtuales superiores al millar de personas, con esperas de más de diez minutos para poder acceder a la compra.

El encuentro ante el conjunto de Xabi Alonso ha despertado una gran expectación en la provincia de Alicante, conscientes de que se trata de uno de los partidos más atractivos del calendario para conseguir ver a estrellas mundiales como Mbappé o Vinicius y con entradas limitadas tras tener prioridad los abonados franjiverdes para obtener la suya.

El club ha recordado que, por el momento, la venta se realiza exclusivamente online, a través de la web oficial del Elche CF. Los precios oscilan entre los 295 euros de la Tribuna Cubierta Central y los 80 euros del Anillo Fondo G4, con distintas franjas según ubicación y visibilidad. En el rango medio, las localidades de Preferencia Cubierta Central cuestan 195 euros, mientras que las de Curva Tribuna Descubierta o Fondo Descubierto se sitúan en 110 euros.

La afición franjiverde se prepara así para una cita histórica en casa, con un Martínez Valero que apunta a lleno total para recibir a uno de los grandes del fútbol mundial.

