La nueva tienda oficial del Elche CF abre en Preferencia para acercar sus productos a los aficionados franjiverdes. Elche CF

El Elche CF inaugura una nueva tienda oficial en el interior del estadio Martínez Valero

El espacio abre este 7 de noviembre en la zona de Preferencia con motivo del partido ante la Real Sociedad

Ismael Martinez

Elche

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:55

El Elche CF da un nuevo paso en la mejora de la experiencia de sus aficionados con la apertura de una nueva tienda oficial en el interior del estadio Martínez Valero. Situada en la zona de Preferencia, este punto de venta acercará los productos del club a los seguidores que accedan por esa zona del estadio, reforzando la cercanía con la afición franjiverde.

El establecimiento contará con la primera, segunda y tercera camiseta oficial de la temporada, así como con una amplia gama de productos de merchandising y bufandas del Elche CF, pensados para todos los públicos.

El diseño y montaje de la nueva tienda se ha realizado junto al Grupo GP, empresa local con la que el club ha colaborado para crear un espacio moderno, funcional y representativo de la identidad franjiverde.

La inauguración oficial tendrá lugar este viernes a las 20:00 horas, con la presencia del presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, quien será el encargado de abrir el nuevo punto de venta. La tienda abrirá sus puertas desde las 19:30 horas, coincidiendo con la previa del encuentro ante la Real Sociedad en el Martínez Valero.

Con esta iniciativa, el Elche CF reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios al aficionado, ofreciendo una experiencia más cómoda, completa y personalizada dentro del estadio.

