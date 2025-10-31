Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El presidente del Elche recoge el premio otorgado al club. ECF

Reconocimientos para el Elche CF y los mejores deportistas ilicitanos

La ciudad celebra por todo lo alto la gala 'Premios al Deporte Ilicitano' 2025

T.A.

Elche

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:54

El Elche CF fue reconocido por su ascenso a LaLiga EA Sports en el curso 2024-25 en la gala de entrega de los Premios al Deporte Ilicitano de 2025, celebrada este jueves en el Centro de Congresos de Elche y en la que se homenajeó a los mejores clubes y deportistas de la localidad.

El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, recogió el galardón 'Ayuntamiento de Elche' en un acto en el que estuvieron el alcalde de Elche, Pablo Ruz; el concejal de Deportes, José Antonio Román y, entre otros, la presidenta de la Fundación del Deporte Ilicitano, Isabel Antón.

Pocos días después de la designación de Elche como Capital Mediterránea del Deporte, la Fundación del Deporte Ilicitano junto a la Concejalía de Deportes, que estrenó su nuevo logo, entregaron los reconocimientos a los mejores clubes y deportistas en este 2025.

Entre ellos, la nadadora Ángela Martínez, décima en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, recogió el 'Premio Ciutat d'Elx' como mejor deportista, y el De Illice a Elche el Club Baloncesto Silla de Ruedas de Elche por su ascenso a Primera Nacional.

El Dama d'Elx por toda una vida dedicada al deporte fue para Zoilo Martín de la Sierra Molina, jugador, presidente y directivo del Club Balonmano Elche. Este año se creó una categoría para deportistas veteranos en activo, y la premiada fue María Dolores Esteve Martínez, múltiple campeona de España Bowling.

