Precios por las nubes para ver el Elche-Real Madrid: estos son los importes y las zonas disponibles El club franjiverde ha dado a conocer lo que costará a abonados y público en general asistir al choque frente al conjunto blanco el próximo 23 de noviembre en el Martinez Valero

El encuentro entre el Elche CF y el Real Madrid CF se disputará el domingo 23 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports.

Ismael Martinez Elche Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:15 Comenta Compartir

El Elche CF ha anunciado los precios y el calendario de venta de entradas para el esperado partido frente al Real Madrid CF, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports. El duelo se disputará el domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Martínez Valero, en una cita que promete colgar el cartel de «no hay billetes».

En el caso del público general, los precios baten récords y varían considerablemente según la ubicación en el estadio. Las entradas más caras se encuentran en la Tribuna Cubierta Central, con un precio de 295 euros, mientras que las laterales cubiertas cuestan 275 euros y la Tribuna Descubierta Central se sitúa en 250 euros.

En las zonas descubiertas laterales, el precio desciende a 230 euros, y en la grada de Preferencia, la Cubierta Central tiene un coste de 195 euros, mientras que las laterales cubiertas alcanzan los 175 euros. Para quienes prefieran zonas más económicas, la Preferencia Descubierta Central cuesta 160 euros, y las laterales, 140 euros.

Las zonas de fondo y curva también ofrecen precios más asequibles. Tanto la Curva Tribuna Cubierta como la Curva Preferencia Cubierta y el Fondo Cubierto tienen un precio de 130 euros, mientras que la Curva Tribuna Descubierta, la Curva Preferencia Descubierta, el Fondo Descubierto y la zona de Movilidad Reducida se sitúan en 110 euros.

En cuanto a los anillos superiores, el precio varía entre los 150 euros del Anillo Tribuna y los 80 euros del Anillo Fondo G4, pasando por 110 euros en el Anillo Preferencia G3, 100 euros en el Anillo Preferencia G4 y 90 euros en el Anillo Fondo G3.

Abonados

Los abonados franjiverdes, por su parte, contarán con precios reducidos, aunque deberán adquirir igualmente su entrada, ya que el partido no está incluido en el abono de temporada. En este caso, las tarifas oscilan entre los 35 euros y los 70 euros. La Tribuna Cubierta Central es la más cara, con 70 euros, seguida por la Tribuna Cubierta Lateral y la Tribuna Descubierta Central, ambas con 65 euros.

La Tribuna Descubierta Lateral cuesta 60 euros, mientras que la Preferencia Cubierta Central baja a 55 euros. Las Preferencias Laterales y Descubiertas Centrales se sitúan en 50 euros, y tanto la Preferencia Descubierta Lateral, como las Curvas Cubiertas, el Fondo Cubierto y el Anillo Preferencia G3 tienen un precio de 45 euros. Las zonas descubiertas y de movilidad reducida se mantienen en 40 euros, al igual que el Anillo Fondo G3 y el Anillo Preferencia G4. Finalmente, las entradas más económicas para abonados se encuentran en la Grada de Animación y el Anillo Fondo G4, ambas con un precio de 35 euros.

El procedimiento de venta estará dividido en dos fases. La primera, exclusiva para abonados, se abrirá este jueves 30 de octubre a las 09:00 horas y finalizará el sábado 8 de noviembre a las 14:00 horas. Durante ese periodo, los socios podrán adquirir su entrada tanto online, a través del Área del Abonado, como de forma presencial en las taquillas de Fondo Sur del Martínez Valero. Una vez concluya este plazo, se activará la venta para el público general el lunes 10 de noviembre a las 12:00 horas, exclusivamente online.

El club ha informado de que las taquillas permanecerán abiertas de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, así como los sábados por la mañana, y que también se podrán comprar entradas durante el partido frente a la Real Sociedad en el horario habitual de día de encuentro.