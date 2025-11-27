Pedro Mosquera: «El Elche tiene personalidad, un gran entrenador y jugadores para competir con cualquiera» El exfranjiverde analiza el duelo ante el Getafe y repasa con emoción su etapa en el conjunto ilicitano y el club azulón

Ismael Martínez Elche Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:30 Comenta Compartir

Pedro Mosquera, exjugador del Elche CF y del Getafe CF, analiza para TodoAlicante el duelo entre dos de los equipos más importantes de su carrera. Desde la distancia, pero con afecto, repasa su etapa como franjiverde, su paso por el club azulón y las sensaciones que le despierta el Elche actual.

Has vivido el Elche desde dentro como jugador y ahora lo observas desde fuera. ¿Cómo ves este arranque de temporada y qué es lo que más te está gustando del equipo?

Yo creo que, sobre todo, la personalidad que tiene el equipo. Siempre intenta jugar, sabe dónde hacer daño al rival y tiene un entrenador muy bueno, que ya venía haciendo un gran trabajo en el Andorra y en otros equipos», explica Mosquera.

«El Elche puede plantarle cara a cualquiera. Además, tiene jugadores que están destacando mucho: gente rápida y potente arriba, gente que juega bien atrás y un portero que maneja muy bien los pies. Yo creo que tiene todo para hacer una muy buena temporada.

Cuando piensas en tu etapa en el Elche, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente tanto a nivel emocional como deportivo?

Lo primero que pienso es en el cariño que me llevé de la afición y en cómo me acogieron desde el principio», recuerda. «Fue un año complicado por todo el tema institucional, pero deportivamente hicimos una gran temporada. Me quedo con el ambiente del estadio, sobre todo en los partidos en casa. El Martínez Valero es increíble, la gente apoya muchísimo, y además es una ciudad espectacular para vivir.

En aquel vestuario del Elche, ¿qué crees que lo hacía especial? ¿Algún compañero o miembro del cuerpo técnico que te marcara?

A mí me marcó mucho Escribá. Le tengo muchísimo cariño», afirma. «Creo que es un entrenador que, además de marcarme a mí, siempre ha hecho un trabajo espectacular en el Elche». Sobre el vestuario, lo tiene claro: «Teníamos un grupo muy bueno. Estuvimos seis meses sin cobrar y nos ayudábamos mutuamente, incluso a utilleros y fisios, que también lo pasaron mal. Al final nos salvamos un mes antes de que terminase la temporada, así que fue todo muy positivo y con un ambiente increíble.

¿Hay algún jugador del Elche actual que, por perfil o forma de interpretar el juego, te recuerde un poco a ti?

No creo que haya ninguno exactamente igual, pero quizá el que más se podría parecer es Febas», reflexiona. «Aun así, tenemos cosas muy diferentes, también a nivel físico. Pero en cuanto a posición, personalidad y querer siempre el balón, creo que es lo más parecido.

Desde tu experiencia como mediocentro y conociendo a los dos equipos, ¿qué lectura haces del partido? ¿En qué zonas crees que puede imponerse el Elche?

El Elche tiene que hacerse fuerte desde la posesión, intentar atraer al rival a su campo y luego encontrar espacios. Pero también es verdad que el Getafe tiene muy buen entrenador y lo tendrá previsto. Va a ser un partido muy bonito entre dos exequipos míos y ojalá hagan muy buena temporada los dos.

Tu etapa en el Getafe también fue importante. ¿Qué recuerdos guardas y qué aprendiste allí?

Al Getafe le guardo muchísimo cariño. Fue el club que me permitió empezar a jugar partidos en Primera División e incluso en Europa League. Estoy muy agradecido. Es un club que ha crecido muchísimo y que se ha consolidado en Primera, algo que no es fácil. Su afición también apoya muchísimo y tiene un cariño especial por el equipo.

Habiendo pasado por distintos clubes, ¿qué crees que identifica al Elche como equipo y como institución?

Lo que identifica al Elche es que la gente lo lleva dentro. Tienen un sentimiento especial hacia su club y eso es muy bonito. Es una afición que siempre apoya, aunque las cosas vayan mal, y eso les ha permitido volver a Primera incluso después de años difíciles. Creo que es un club y una ciudad que se van a consolidar en Primera.

Si piensas en tu etapa en el Elche, ¿qué momento o recuerdo guardas con más cariño y por qué?

Creo que el momento más especial fue cuando firmé por el Elche. Por el recibimiento de la gente y por lo que me gustó la ciudad. Y también cuando conseguimos la permanencia varias jornadas antes. Después de las dificultades económicas que habíamos pasado, fue un momento muy bonito. El cariño con la afición es mutuo y siempre llevaré al Elche dentro.