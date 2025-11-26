El Elche CF logra su mayor impacto de la temporada con el partido ante el Real Madrid La cita reunió a más de 31.000 aficionados en el Martínez Valero y superó los 3,8 millones de espectadores en televisión

Ismael Martínez Elche Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:05

El Elche CF fue, sin duda, uno de los grandes protagonistas del pasado domingo. Y es que el encuentro frente al Real Madrid no solo llenó pantallas y titulares: también hizo vibrar a una ciudad entera que llevaba días esperando el choque. El ambiente, desde primeras horas, ya dejaba ver que no era un partido cualquiera.

El estadio Martínez Valero acabó completamente entregado a pesar del resultado y las jugadas polémicas del partido, con más de 31.000 aficionados viendo el choque en directo y marcando la mejor entrada de la temporada.

Observar así el estadio (respirando fútbol, energía y nervios) recordó por qué el club franjiverde está siendo el equipo revelación. Además, el apoyo en las gradas se reflejó también en los hogares: la retransmisión reunió a 1,21 millones de espectadores en televisión convencional, una cifra que crece hasta los 3.866.280 al sumar el consumo Horeca, es decir, el seguimiento en bares, restaurantes y hoteles. Una noche de esas en las que el partido se vive dentro… y fuera del estadio.

Con semejantes datos, el encuentro se situó como la emisión deportiva más seguida del fin de semana, reafirmando la capacidad del Elche CF para atraer audiencias a escala nacional.

Y todavía hay más. Los resúmenes, los clips y las reacciones inundaron las plataformas audiovisuales, mientras que en redes sociales el partido se volvió viral en cuestión de minutos.

Las interacciones, los comentarios y las reproducciones se multiplicaron, generando un impacto que no solo refuerza la marca Elche CF, sino que también impulsa el nombre de Elche más allá del ámbito deportivo, como destacan desde el club. Una especie de ola mediática que empezó con un partido y terminó proyectando a la ciudad en todo el territorio nacional.

Precio de las entradas para la Copa

Por otro lado, el Quintanar del Rey ha puesto ya a la venta las entradas para la segunda ronda de Copa del Rey frente al Elche CF, un encuentro que ha generado revuelo entre la afición franjiverde. El club conquense ha fijado un precio único de 40 euros para todas las localidades, independientemente de la zona del estadio.