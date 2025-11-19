Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Últimas entradas a la venta para el partido del Elche CF frente al Real Madrid
Víctor Chust atiende a los medios en la previa del partido ante el Real Madrid. T.A.

Víctor Chust: «Al principio me costó adaptarme, pero ahora me siento en mi mejor momento»

El defensa del Elche analiza el duelo ante el Real Madrid y destaca la confianza del vestuario

Ismael Martinez

Elche

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:42

Comenta

Víctor Chust ha comparecido este miércoles en la sala de prensa del Martínez Valero tras el entrenamiento de la plantilla (Bigas ya recuperado de sus molestias y Josan y John ausentes) para analizar el partido que el Elche CF disputará este domingo (21:00 horas) frente al Real Madrid, club en cuya cantera creció y con el que llegó a debutar. El central, uno de los fichajes de este verano, se ha ganado un papel protagonista en los planes de Eder Sarabia tras este arranque de temporada.

El defensa ha asegurado que el vestuario afronta el duelo con plena confianza: «Nos vemos capaces, el grupo tiene mucha confianza y estamos trabajando muy duro día a día para ello. Seguro que obtendremos un buen resultado si salimos a hacer nuestro fútbol y a disfrutar».

Chust ha subrayado la importancia de mantener el nivel competitivo mostrado en las últimas semanas: «Sobre todo hay que tener intensidad en cada duelo. Hay que seguir con lo que estamos haciendo, la afición está disfrutando. Anímicamente el grupo se siente con fuerzas y muy contento. Estamos disfrutando del proceso y qué mejor rival que el Real Madrid».

El central también ha valorado su integración en el club: «Me siento muy cómodo. Al principio me costó un poco porque eran muchas cosas nuevas para mí, pero gracias a la ayuda del cuerpo técnico y mis compañeros ya me he adaptado. Me siento en mi mejor momento».

Respecto al rival, espera un encuentro muy exigente: «Esperamos a un Madrid motivado, sé de la exigencia que hay allí y más después de dos pinchazos. El Madrid vendrá a ganar y nosotros sólo pensamos en hacer un buen partido y en sacar los tres puntos».

Chust ha confirmado que se encuentra totalmente recuperado de su lesión en el hombro: «Está bien. El último partido de Liga se pudo comprobar que está bien. Estoy a un buen nivel y voy mejorando día a día. La protección es más mental que por un motivo físico».

El zaguero ha destacado la competencia interna en la plantilla: «A todos nos gusta jugar lo máximo posible pero la competencia siempre es buena. Estoy orgulloso de los partidos en los que puedo participar. Cada uno está sacando su mejor nivel. Salga el que salga lo hace bien, y se está demostrando».

Sobre los planteamientos tácticos del equipo ha señalado: «Depende del rival y cómo juegue. Nosotros nos adaptamos pero con las ideas claras de nuestro juego y fútbol. Sea como sea, estamos haciendo buenos partidos y sin perder nuestro sello de identidad».

El enfrentamiento con el Real Madrid será especial para él por su pasado en la entidad blanca: «Es un partido especial. Al Madrid le debo mucho. Gracias al Madrid soy quién soy. Me debo al Elche y estoy a muerte con mi equipo».

Chust ha elogiado el apoyo de la afición franjiverde desde su llegada: «Me ha sorprendido. Me acuerdo de las últimas dos veces que vine a jugar, en situaciones difíciles para el Elche. Me ha sorprendido el apoyo tan grande de la afición. Es un privilegio que la gente se sienta identificada con lo que hacemos. Se siente orgullosa de nosotros y todos vamos a una».

Por último, ha puesto en valor la labor del cuerpo técnico: «El cuerpo técnico es muy cercano y muy humano. Se preocupan antes por la persona que por el jugador. Eso, en el alto rendimiento, es difícil de ver».

Y sobre el poder ofensivo del Real Madrid, concluyó: «Es algo más mental. La semana es como otra cualquiera. Siempre vemos sus puntos fuertes a través del vídeo pero esto es fútbol y que gane el mejor».

