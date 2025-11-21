Eder Sarabia: «En casa, con nuestra gente y nuestras armas, todo es posible»

Ismael Martínez Elche Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:09 Comenta Compartir

Eder Sarabia ha comparecido este viernes para analizar el encuentro que enfrentará al Elche CF con el Real Madrid este domingo en el Martínez Valero. El técnico ha transmitido un mensaje de confianza y determinación ante el líder de la Liga, convencido de que su equipo puede competir al máximo nivel. «En una Liga larga ellos seguramente queden por delante, pero en un partido, en casa, con nuestra gente y nuestras armas, todo es posible», ha afirmado.

Sarabia considera que el equipo llega en un buen momento tanto a nivel colectivo como individual y que la energía que percibe «desde dentro y desde fuera» invita al optimismo. «Necesitamos un partido casi perfecto, pero nos lo creemos. Vamos a ponerles en dificultades», ha insistido.

El entrenador también ha comentado la publicación del documental sobre la temporada pasada del Elche CF, una pieza que ha calificado como «muy bonita y emocionante». Ha destacado que muestra la evolución del club, la vida interna de un vestuario y la conexión con la afición: «Creo que va a gustar muchísimo porque enseña cómo somos y cómo vivimos una temporada desde dentro».

En cuanto a la situación de la plantilla, Sarabia ha confirmado la baja de Josan debido a una pequeña lesión muscular en la pierna izquierda. Sin embargo, ha explicado que John Chetauya está recuperado tras las últimas pruebas y que Pedro Bigas completará el entrenamiento previo con normalidad, por lo que espera contar con casi todos los jugadores para este duelo decisivo. «Es un buen síntoma llegar con tanta gente disponible y con ganas de ayudar», ha señalado.

El técnico ha valorado también los elogios recibidos por parte del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, con quien mantiene una buena relación. «Es extraordinario como portero y como persona. Es inteligente, reflexivo y siempre va dos pasos por delante. Que alguien así te elogie siempre gusta, pero mi admiración por él es enorme», ha comentado.

Sobre el planteamiento del partido, Sarabia ha adelantado que el equipo mantendrá su esencia valiente, pero ajustando detalles al rival. Ha explicado que el Elche alternará presiones, ayudas y duelos individuales según el momento del juego y la zona del campo. También ha analizado cómo frenar a futbolistas como Mbappé, Vinicius o Bellingham: «Hay un trabajo previo para que no reciban y otro cuando ya tienen el balón. Orientaremos el juego donde más nos interese y ojalá no tengan su día más inspirado».

Respecto a Rodrigo Mendoza, el entrenador ha asegurado que el centrocampista estará disponible tras su concentración con la selección sub-21 y que lo ve en un gran momento personal: «Está viviendo algo valiosísimo, está creciendo rodeado de grandísimos jugadores y lo vemos cada vez mejor». Sobre el interés de otros clubes ha sido rotundo: «Si quieren a Rodrigo, que paguen mucho dinero».

Por último, preguntado por el arbitraje, Sarabia ha restado preocupación y ha pedido naturalidad: «Solo deseo que entiendan el partido y pasen lo más desapercibidos posible. Si el domingo hablamos y no lo hacemos del árbitro, será buena señal».