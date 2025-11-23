Un gran Elche resiste jugando de maravilla ante el Real Madrid

Ismael Martínez Elche Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:00 | Actualizado 23:11h. Comenta Compartir

El Martínez Valero ha abierto sus puertas este domingo con la necesidad de tener que sumar de tres para los franjiverdes: cuatro puntos por encima del descenso, cinco jornadas sin conocer la victoria y con el recuerdo de una racha sin conocer la victoria ante el Real Madrid que se extendía desde 1978. Enfrente, un conjunto blanco herido tras el tropiezo en Vallecas y obligado a seguir el ritmo del Barça tras su triunfo frente al Athletic Club.

Pese al peso del pasado, el Elche ha salido sin ningún tipo de miedo. Los de Eder Sarabia plantaron cara desde el primer minuto a un Madrid que necesitaba ganar. Rodrygo ha sido el primero del conjunto blanco que avisó con un disparo con la zurda tras una diagonal desde la derecha, pero el tiro se marchó alto. La réplica franjiverde, sin embargo, fue mucho más clara: Courtois salvó un mano a mano ante Rafa Mir después de que Carreras se complicara la vida en salida de balón. El belga sacó el pie en un paradón marca de la casa.

El Madrid respondió por arriba. Trent puso un córner medido al área y Asencio ganó el salto, pero su cabezazo picado se marchó fuera por centímetros. El partido entró entonces en una fase de ida y vuelta, con un Elche que buscaba controlar los tiempos y un Madrid vertical esperando salir a la contra para hacer el primero en el marcador.

Los de Eder Sarabia volvieron a rozar el gol tras un error de Huijsen: su despeje defectuoso dejó solo a André Silva, que intentó asistir a Rafa Mir, aunque el pase se quedó atrás y el propio central blanco rectificó.

Imágenes de la primera mitad. Shootori

Por su parte, el peligro del Real Madrid pasaba por los pies su arma más temible. Mbappé tuvo dos ocasiones consecutivas: primero tras plantarse solo ante Iñaki Peña pero su último toque fue demasiado largo y el guardameta franjiverde le cerró el ángulo. Y acto seguido, tras un centro perfecto de Trent, el francés remató de primeras con todo a favor casi en el área pequeña, pero el portero sacó un pie milagroso.

El Elche a pesar de los ataques de los de Xabi Alonso no se arrugó. En el 38', Diang filtró un pase delicioso para André Silva, que se plantó solo ante Courtois. Esta vez, el disparo salió demasiado centrado y el belga volvió a responder. Con ocasiones claras para ambos, pero con los porteros imponiéndose en cada duelo, el encuentro llegó al descanso con un intenso 0-0 que lo deja todo abierto.

El segundo tiempo arrancó con el Real Madrid dando un paso adelante y volviendo a encontrar a su hombre más desequilibrante. Mbappé firmó una carrera eléctrica, rompiendo líneas hasta plantarse en zona de tres cuartos. Allí abrió a la banda para Rodrygo, que controló y armó el disparo sin pensárselo. El tiro llevaba veneno, pero Iñaki Peña reaccionó con reflejos felinos, volando abajo para desviar a córner y mantener el 0-0.

Tras el aviso madridista, el Martínez Valero estalló. En una jugada de pura fantasía, Germán Valera inventó una asistencia mágica, un taconazo brillante que dejó a Febas solo ante Courtois. El centrocampista controló, levantó la cabeza y la cruzó con sutileza, ajustadísima al palo. El balón golpeó en el poste y terminó entrando lentamente, desatando la locura en la grada franjiverde.

El gol ilicitano obligó al Real Madrid a reaccionar de inmediato. Xabi Alonso movió ficha desde el banquillo, consciente de que su equipo necesitaba un giro de ritmo y profundidad. Entraron Vinicius, Valverde y Camavinga, tres piezas clave, en sustitución de Fran García, Rodrygo y Ceballos.

Pese al triple cambio blanco, el Elche no perdió el control del partido. Los de Sarabia mostraron personalidad, orden y una madurez impropia de un equipo necesitado, moviendo la pelota con calma y cerrando todos los pasillos interiores. El Madrid, acelerado y cada vez más precipitado, apenas encontraba espacios. Las imprecisiones comenzaban a acumularse y los nervios se notaban en cada ataque frustrado. El equipo de Xabi Alonso chocaba una y otra vez contra el bloque franjiverde, sólido y muy bien plantado.

Cuando mejor estaba el Elche, el partido rozó el drama. El Madrid se topó con el palo tras un centro raso y venenoso de Trent. El despeje franjiverde salió mordido y se dirigió hacia su propia portería, pero el balón se estrelló en el larguero ante la mirada de un Martínez Valero que contuvo la respiración. El aviso fue serio… y el empate llegó casi de inmediato.

En un córner, Bellingham peinó en el primer palo con enorme inteligencia, una prolongación clave que dejó habilitado a Huijsen, que apareció en boca de gol para empujar la pelota. Remate de puro oportunismo y 1–1 en el marcador, devolviendo la igualdad en un partido que estaba al rojo vivo.

El partido entró en una fase de locura y apareció 'El Toro' para desatar la euforia franjiverde. Golazo de Álvaro Rodríguez para el 2–1. El delantero, con pasado blanco, firmó una acción maravillosa: espectacular cambio de pierna ante Asencio, recorte en la frontal y disparo raso, seco y ajustado, imposible para Courtois. Un gol de nueve puro. El Martínez Valero se cayó el estadio: la ley del ex golpeaba de nuevo.

Pero la alegría duró muy poco. En la siguiente jugada, el Real Madrid respondió de inmediato con el 2–2 de Bellingham. Mbappé salvó un balón sobre la línea tras otra prolongación de Huijsen y el inglés, completamente libre en el segundo palo, solo tuvo que empujarla. Igualdad de nuevo en un partido completamente desatado.

Perdonó Gonzalo, porque tuvo el tercero en sus botas. El delantero del Elche se lanzó con todo dentro del área para empujar un centro peligrosísimo tras una gran combinación entre Camavinga y Mbappé por la izquierda, pero solo pudo rozar la pelota sin llegar a dirigirla a portería. El Martínez Valero volvió a quedarse con el «uy» en la garganta.

En el minuto 96, el partido terminó de torcerse para el Elche. Chust fue expulsado tras una acción en la que Mbappé se marchó con enorme autoridad cerca del área. El central, superado y sin posibilidad de llegar al balón, tiró de agarrón para frenar al francés. El colegiado no dudó: roja directa y el Elche se quedó con uno menos en el tramo final.

El Elche, ya con uno menos tras la expulsión de Chust en el 96', resistió los últimos minutos como pudo ante un Madrid volcado. Finalmente, el encuentro terminó 2–2, un empate que deja a los franjiverdes con buenas sensaciones tras competir de tú a tú, ponerse dos veces por delante y mantener el pulso hasta el final. Un punto de carácter ante un rival de máximo nivel.