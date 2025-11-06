Eder Sarabia: «Estamos con muchas ganas de hacer un gran partido»

Ismael Martinez Elche Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, ha comparecido este jueves en rueda de prensa antes del duelo frente a la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 12 de Primera División de este viernes a partir de las 21:00 horas. El técnico franjiverde ha mostrado confianza en las sensaciones que transmite el equipo y en la capacidad de su grupo para reencontrarse con la victoria en el Martínez Valero.

Sarabia ha querido dejar claro que el equipo mantiene una buena dinámica pese a los resultados recientes. «Sé que esa derrota no nos va a hacer daño, el equipo está en una muy buena línea», ha afirmado, refiriéndose al tropiezo en Barcelona. Según el entrenador, aquella actuación ha reforzado las convicciones del grupo y ha servido para agradecer el compromiso mostrado: «Le agradecí a los jugadores el compromiso con la idea. Estamos con muchas ganas de hacer un gran partido ante la Real Sociedad».

Sobre el estado de la plantilla, ha reconocido que Pedro Bigas es la principal incógnita para el choque. «Es la única duda, no está descartado. A ver qué tal se encuentra en el entrenamiento de esta tarde. Tomaremos la última decisión», ha explicado. En cambio, ha confirmado que Rodrigo Mendoza atraviesa un momento de crecimiento personal y deportivo: «Cuando volvió de Chile no estaba para ser titular porque le faltaba frescura física y mental. Estamos contentos con él».

Sarabia también ha tenido palabras de elogio hacia Rafa Mir, una de las piezas más destacadas del arranque liguero, siendo uno de los máximos goleadores del equipo. «Está haciendo una gran temporada. Podría llevar dos o tres goles más con un pelín de acierto», ha comentado, añadiendo que el delantero está siendo generoso en el esfuerzo y en las tareas sin balón: «Me decía cuando estaba en la camilla que seguramente era uno de los días en los que más ha corrido».

El técnico ha analizado a la Real Sociedad como un rival exigente y de gran nivel competitivo. «Es un equipo agresivo y con muchas cualidades, que aprieta y defiende bien», ha valorado. También ha resaltado el sello que su entrenador, Sergio Francisco, está imponiendo en el equipo y ha advertido de la necesidad de estar concentrados: «Será una prueba exigente. Tenemos claro lo que queremos hacer».

Preguntado por la rivalidad histórica entre ambos clubes, Sarabia ha restado importancia al componente emocional. «Es un partido bonito y con un punto especial, pero no influye en nada», ha dicho, aunque ha reconocido que tiene recuerdos familiares ligados a los duelos entre el Athletic y la Real. En cualquier caso, ha recalcado que el objetivo es claro: «Tenemos ganas de volver a ganar para irnos al parón con un refuerzo muy grande».

El técnico ha hecho también autocrítica tras las últimas jornadas sin triunfo, insistiendo en que mantiene el mismo nivel de exigencia con independencia del marcador. «Hemos ganado y he dicho que el equipo no estaba todo lo cuajado que me gustaría. Y ahora que no estamos ganando te digo que pongo el foco en lo mismo», ha puntualizado.

Por último, ha explicado que el rendimiento en casa debe ser una de las claves para el crecimiento del equipo. «Es normal que saquemos más puntos en casa. Y más siendo un recién ascendido», ha señalado. No obstante, ha defendido que la actitud del equipo fuera de casa ha sido valiente y ambiciosa: «Está demostrada nuestra mentalidad: no vamos con complejos ni a especular».