El Elche CF estrena 'Vuelve corazón franjiverde', el documental que revive desde dentro el ascenso a Primera La obra ofrece un relato emocional con material inédito y se presentará en un pase exclusivo este jueves 20 de noviembre

Ismael Martinez Elche Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:28 | Actualizado 12:17h. Comenta Compartir

El sentimiento franjiverde llega a los cines. Este jueves 20 de noviembre tendrá lugar la premiere oficial de 'Vuelve corazón franjiverde', un documental que reconstruye, desde una mirada íntima y emocional, el reciente ascenso del Elche Club de Fútbol a Primera División.

La obra recorre los instantes decisivos de aquel éxito deportivo a través de imágenes inéditas y los testimonios de los auténticos protagonistas: jugadores, cuerpo técnico, propiedad y directiva, dando forma a un retrato coral sobre el espíritu del club y su conexión con la afición.

El proyecto está producido por 39 Escalones Films y New Drama Producciones, y dirigido por Toni Bestard, cineasta con tres nominaciones a los Premios Goya, que aporta una narrativa cinematográfica cercana, cuidada y profundamente emocional. El resultado es un documento audiovisual que ya forma parte de la memoria colectiva del franjiverdismo.

Estreno oficial por invitación

La premiere tendrá lugar este jueves 20 de noviembre, a las 20:00 horas, en un pase exclusivo al que asistirán jugadores del primer equipo, directivos, patrocinadores, personal del club e invitados institucionales. Será una velada especial para revivir juntos uno de los capítulos más significativos de la historia reciente del Elche CF. Tras su presentación, 'Vuelve corazón franjiverde' llegará a las salas a partir del 25 de diciembre, permitiendo que el público general pueda disfrutar de este relato en pantalla grande.

Por otro lado, un millar de franjiverdes participaron en un acto de firmas con VegaFibra junto a Hector Fort y Rafa Mir. Desde primera hora de la tarde del miércoles, cientos de seguidores de todas las edades se congregaron para conocer de cerca a dos de los futbolistas más reconocidos de la plantilla, Héctor Fort y Rafa Mir. Ambos fueron recibidos con una enorme expectación y muestras constantes de cariño.

Ampliar Momento del acto de firmas. ECF

A lo largo del evento, ambos jugadores dedicaron tiempo a firmar camisetas, fotografiarse con los asistentes y conversar con los aficionados, que demostraron una devoción absoluta hacia ellos. La cercanía de Fort y Mir convirtió la jornada en un encuentro inolvidable tanto para los más pequeños como para los seguidores veteranos que acudieron a apoyar al equipo.