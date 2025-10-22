La Aemet activa la alerta amarilla por viento en Alicante mientras las noches tropicales baten el récord histórico El organismo estatal avisa de rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora en el interior y litoral norte

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:57

La provincia de Alicante se mete de lleno en el 'veroño'. Así lo dejan ver las cifras y datos desgranados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ya que las temperaturas máximas de estos días superan los 30 grados en pleno mes de octubre.

Es el caso de la ciudad de Alicante, donde las temperaturas máximas de este miércoles se sitúan en los 30 grados y subirán dos puntos más esta jueves. Eso sí, se mantendrán en los 28 grados durante el viernes y sábado, con la intención de llegar a los 29 de cara a este domingo. Las mínimas oscilan entre los 18 y 20 grados.

A este fenómeno se suman las ráfagas de viento en la provincia de Alicante, por las que la Aemet activará este jueves el aviso amarillo por rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora. La alerta arrancará a las 8 horas en el litoral norte y a partir del mediodía en las zonas del interior de la provincia.

El aviso estará activo hasta las 18 horas en estos puntos de la provincia de Alicante, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento. Se recomienda extremar la precaución en zonas expuestas, especialmente en carretera y en actividades al aire libre.

Récord de noches tropicales en Alicante

La provincia de Alicante ha batido en lo que va de 2025 el récord de noches tropicales con 105 jornadas hasta la madrugada del martes a miércoles. Eso sí, la Aemet espera que la cifra vaya a más con una nueva noche tropical entre este miércoles y jueves.

Así, se trata del primer año en la historia de Alicante que se supera el umbral de 100 noches tropicales en la provincia, según la Aemet. El último registro más elevado fue en 2023 con 97 jornadas.

En este sentido, cabe recordar que se habla de noche tropical cuando la mínima no baja de los 20 grados; tórrida si no cae de los 25 grados e infernal… si los 30 grados son el suelo.