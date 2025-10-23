Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Caída de árboles en el norte de Alicante por el viento. TA

Estos son los municipios de Alicante en alerta amarilla por fuertes vientos

Siete comarcas de la provincia están en aviso por la Aemet

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:58

La provincia de Alicante vuelve a estar en aviso amarillo por fuertes vientos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado esta alerta durante la jornada de jueves, debido a rachas que ya han superado los 90 kilómetros por hora.

En este sentido, el organismo estatal ha decretado la alerta amarilla por fuertes vientos en el litoral norte y el interior de Alicante, tiñendo el mapa de siete comarcas.

Así, las zonas de Alicante afectadas por esta alerta amarilla de la Aemet son la Marina Alta, la Marina Baja, El Comtat, L'Alcoià, Alto Vinalopó, Bajo Vinalopó y L'Alacantí.

En el caso del interior de Alicante, la Aemet señala que se podrían dar rachas máximas de 80 kilómetros por hora por vientos de componente oeste. Esta velocidad ya ha sido superada en Xixona, con 90 km/h en varios puntos del municipio.

Lo mismo ha sucedido en el litoral norte de Alicante. La Aemet ha activado el aviso amarillo por rachas máximas de 70 kilómetros por hora. Sin embargo, La Vall d'Ebo ya ha registrado 92 km/h durante la mañana de este jueves.

Por comarcas y municipios

Alerta amarilla en Alicante

Aviso amarillo en la Marina Alta

  • Alcalalí

  • L'Atzúbia

  • Beniarbeig

  • Benigembla

  • Benidoleig

  • Benimeli

  • Benissa

  • Poble Nou de Benitatxell

  • Calpe

  • Castell de Castells

  • Dénia

  • Gata de Gorgos

  • Xaló

  • Xàbia

  • Llíber

  • Murla

  • Ondara

  • Orba

  • Parcent

  • Pedreguer

  • Pego

  • Ràfol d'Almúnia

  • Sagra

  • Sanet y Negrals

  • Senija

  • La Vall de Laguar

  • La Vall de Gallinera

  • La Vall d'Ebo

  • La Vall d'Alcalà

  • Els Poblets

  • Teulada-Moraira

  • Tormos

  • El Verger

Municipios de la Marina Baixa en alerta amarilla

  • Altea

  • Sella

  • Confrides

  • Benimantell

  • Benifato

  • Guadalest

  • Bolulla

  • Tàrbena

  • Callosa d'en Sarrià

Municipios de El Comtat en aviso amarillo

  • Alcosser de Planes

  • Alfafara

  • Almudaina

  • L'Alqueria d'Asnar

  • Balones

  • Beniarrés

  • Benilloba

  • Benillup

  • Benimarfull

  • Benimassot

  • Cocentaina

  • Facheca

  • Famorca

  • Gaianes

  • Gorga

  • L'Orxa

  • Millena

  • Muro de Alcoi

  • Planes

  • Quatretondeta

  • Tollos

Municipios de L'Alcoià en alerta amarilla

  • Alcoi

  • Banyeres de Mariola

  • Benifallim

  • Castalla

  • Ibi

  • Onil

  • Penàguila

  • Tibi

Municipios de L'Alacantí en alerta amarilla

  • Xixona

  • La Torre de les Maçanes

Municipios del Alto Vinalopó en alerta amarilla

  • Beneixama

  • Biar

  • Cañada

  • Campo de Mirra

  • La Canyada

  • Sax

  • Salinas

  • Villena

Municipios del Medio Vinalopó en aviso amarillo

  • Elda

  • Monóvar

  • Petrer

  • Pinoso

  • La Romana

  • Algueña

