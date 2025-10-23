Estos son los municipios de Alicante en alerta amarilla por fuertes vientos Siete comarcas de la provincia están en aviso por la Aemet

Caída de árboles en el norte de Alicante por el viento.

Adrián Mazón Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 12:58

La provincia de Alicante vuelve a estar en aviso amarillo por fuertes vientos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado esta alerta durante la jornada de jueves, debido a rachas que ya han superado los 90 kilómetros por hora.

En este sentido, el organismo estatal ha decretado la alerta amarilla por fuertes vientos en el litoral norte y el interior de Alicante, tiñendo el mapa de siete comarcas.

Así, las zonas de Alicante afectadas por esta alerta amarilla de la Aemet son la Marina Alta, la Marina Baja, El Comtat, L'Alcoià, Alto Vinalopó, Bajo Vinalopó y L'Alacantí.

En el caso del interior de Alicante, la Aemet señala que se podrían dar rachas máximas de 80 kilómetros por hora por vientos de componente oeste. Esta velocidad ya ha sido superada en Xixona, con 90 km/h en varios puntos del municipio.

Lo mismo ha sucedido en el litoral norte de Alicante. La Aemet ha activado el aviso amarillo por rachas máximas de 70 kilómetros por hora. Sin embargo, La Vall d'Ebo ya ha registrado 92 km/h durante la mañana de este jueves.

Por comarcas y municipios Alerta amarilla en Alicante

Aviso amarillo en la Marina Alta Alcalalí

L'Atzúbia

Beniarbeig

Benigembla

Benidoleig

Benimeli

Benissa

Poble Nou de Benitatxell

Calpe

Castell de Castells

Dénia

Gata de Gorgos

Xaló

Xàbia

Llíber

Murla

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Pego

Ràfol d'Almúnia

Sagra

Sanet y Negrals

Senija

La Vall de Laguar

La Vall de Gallinera

La Vall d'Ebo

La Vall d'Alcalà

Els Poblets

Teulada-Moraira

Tormos

El Verger

Municipios de la Marina Baixa en alerta amarilla Altea

Sella

Confrides

Benimantell

Benifato

Guadalest

Bolulla

Tàrbena

Callosa d'en Sarrià

Municipios de El Comtat en aviso amarillo Alcosser de Planes

Alfafara

Almudaina

L'Alqueria d'Asnar

Balones

Beniarrés

Benilloba

Benillup

Benimarfull

Benimassot

Cocentaina

Facheca

Famorca

Gaianes

Gorga

L'Orxa

Millena

Muro de Alcoi

Planes

Quatretondeta

Tollos

Municipios de L'Alcoià en alerta amarilla Alcoi

Banyeres de Mariola

Benifallim

Castalla

Ibi

Onil

Penàguila

Tibi

Municipios de L'Alacantí en alerta amarilla Xixona

La Torre de les Maçanes

Municipios del Alto Vinalopó en alerta amarilla Beneixama

Biar

Cañada

Campo de Mirra

La Canyada

Sax

Salinas

Villena

Municipios del Medio Vinalopó en aviso amarillo Elda

Monóvar

Petrer

Pinoso

La Romana

Algueña