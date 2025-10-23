Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Torrecilla: «Lo del match ball lo dijo la prensa, no el club»
Una de las palmeras caídas por el vendaval. TA

Caída de árboles por las fuertes rachas de viento en el norte de Alicante que obligan a cerrar castillos y parques

Se ha registrado un vendaval de más de 90 kilómetros por hora durante la mañana de este jueves, en alerta amarilla de la Aemet

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:25

Comenta

La alerta amarilla por vientos en la provincia de Alicante, durante este jueves 23 de octubre, ha registrado rachas de más de 90 kilómetros por hora en el litoral norte y en la comarca de L'Alacantí.

Es el caso de La Vall d'Ebó, en cuya estación de Avamet instalada en el Refugi La Figuereta, se han documentado vientos de 92 kilómetros por hora durante la mañana.

Mientras, el municipio de Xixona, en el interior de la comarca de L'Alacantí, ha registrado ráfagas de viento con velocidad de 90 kilómetros por hora en dos de puntos: el castillo y el puerto de la Carrasqueta.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Estas ráfagas ha provocado la caída de árboles, como ha sucedido en el municipio de Dénia, lo que ha obligado al Ayuntamiento a cerrar parques, castillos y otras instalaciones.

Ha sido a las 11.30 horas de este jueves cuando este municipio de Alicante ha registrado el pico de 71 kilómetros por hora durante la alerta amarilla por fuertes vientos.

Una de las palmeras caídas por el vendaval. TA

Esto ha desembocado en la caída de la corona de una palmera del parque Jaume I, el cual ha sido precintado y clausurado por la Policía Local de Dénia.

Otros puntos como el castillo también han sido cerrados al público por las fuertes rachas de viento, igual que el parque de Torrecremada, donde se valora clausurar la feria durante esta jornada de alerta amarilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Derriban el edificio del antiguo Sfera de Maisonnave para levantar un nuevo gigante comercial en Alicante
  2. 2 El delicioso negocio que hace Alicante con el antiguo quiosco Peret
  3. 3 Nueva duración para las mascletàs de las Hogueras de Alicante y sin sitio aún para los castillos de fuegos
  4. 4 Angustioso rescate en Alicante: un anciano pasa cuatro horas atrapado tras caer por el Benacantil
  5. 5 Hasta 64 personas investigadas por la trama de construcción de asentamientos ilegales en las partidas rurales de Alicante
  6. 6 Así detiene la Policía a dos fugitivos en plena calle de un municipio de Alicante
  7. 7 La Aemet activa la alerta amarilla por viento en Alicante mientras las noches tropicales baten el récord histórico
  8. 8 Un pequeño pueblo de 171 habitantes es el municipio con las rentas más altas de Alicante
  9. 9 El Hércules golea (3-0) en homenaje a Solde y toma impulso
  10. 10 El municipio de Alicante en el que disfrutar de la ruta de la tapa este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Caída de árboles por las fuertes rachas de viento en el norte de Alicante que obligan a cerrar castillos y parques

Caída de árboles por las fuertes rachas de viento en el norte de Alicante que obligan a cerrar castillos y parques