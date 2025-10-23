Caída de árboles por las fuertes rachas de viento en el norte de Alicante que obligan a cerrar castillos y parques Se ha registrado un vendaval de más de 90 kilómetros por hora durante la mañana de este jueves, en alerta amarilla de la Aemet

Una de las palmeras caídas por el vendaval.

La alerta amarilla por vientos en la provincia de Alicante, durante este jueves 23 de octubre, ha registrado rachas de más de 90 kilómetros por hora en el litoral norte y en la comarca de L'Alacantí.

Es el caso de La Vall d'Ebó, en cuya estación de Avamet instalada en el Refugi La Figuereta, se han documentado vientos de 92 kilómetros por hora durante la mañana.

Mientras, el municipio de Xixona, en el interior de la comarca de L'Alacantí, ha registrado ráfagas de viento con velocidad de 90 kilómetros por hora en dos de puntos: el castillo y el puerto de la Carrasqueta.

Estas ráfagas ha provocado la caída de árboles, como ha sucedido en el municipio de Dénia, lo que ha obligado al Ayuntamiento a cerrar parques, castillos y otras instalaciones.

Ha sido a las 11.30 horas de este jueves cuando este municipio de Alicante ha registrado el pico de 71 kilómetros por hora durante la alerta amarilla por fuertes vientos.

Esto ha desembocado en la caída de la corona de una palmera del parque Jaume I, el cual ha sido precintado y clausurado por la Policía Local de Dénia.

Otros puntos como el castillo también han sido cerrados al público por las fuertes rachas de viento, igual que el parque de Torrecremada, donde se valora clausurar la feria durante esta jornada de alerta amarilla.