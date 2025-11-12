Jet2 abrirá una nueva base en Londres-Gatwick con cinco vuelos semanales al aeropuerto de Alicante-Elche

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:42 Comenta Compartir

Todavía no ha terminado el año 2025 y el aeropuerto de Alicante-Elche continúa avanzando en su temporada alta de 2026, sumando nuevas rutas. Todo apunta a que este año se volverá a batir récord de pasajeros con 20 millones y los datos de la temporada invernal presagian un buen inicio del próximo año, con un gran número de plazas entre enero y marzo del 2026.

Reino Unido es el principal mercado de Alicante, con un gran flujo de viajeros y más de cinco millones en lo que va de año. Por lo tanto no es de extrañar que las aerolíneas británicas tengan al aeropuerto alicantino en el punto de mira. La última en sumar nuevos vuelos desde Reino Unido ha sido Jet2, que ha anunciado este miércoles 12 de enero una nueva apertura de base, en el aeropuerto de Londres-Gatwick.

Se trata del aeropuerto con más conexiones semanales al de Alicante, con 53. Allí operan Ryanair, EasyJet y Vueling, y ahora se le sumará Jet2 con cinco frecuencias semanales. Así lo ha anunciado la aerolínea, que operará la ruta los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos a partir de finales de marzo del próximo año, incrementando a 58 los vuelos semanales a Londres-Gatwick desde el aeropuerto de Alicante-Elche.

Jet2 expande así sus conexiones con 29 nuevas rutas en esta base londinense, incluyendo la de Alicante, que se suma a sus otras rutas a Londres, concretamente a los aeropuertos de Luton y Stansted, con cuatro y ocho frecuencias semanales respectivamente. La nueva base incrementará el operativo de la 'low cost' británica entre Alicante y la capital de Reino Unido hasta los 17 vuelos semanales repartidos en los tres aeropuertos ya mencionados.

La nueva base representa una importante apuesta de la aerolínea, que aumenta su operativo en Reino Unido y se convierte en la tercera en operaciones del país. Llega así al segundo mayor aeropuerto de Reino Unido y, con la futura apertura de esta base, contará con 14 en toda Gran Bretaña.

La base londinense contará con seis aviones basados que volarán, aparte de a Alicante, a un buen puñado de destinos «soleados» en Grecia, Italia, Portugal, Malta, Croazia y Chipre. El anuncio supondrá la creación de 300 empleos directos, incluyendo operadores en los mostradores, tripulación, ingenieros, pilotos y empleados en tierra, así como también «centenares de empleos indirectos».

El CEO de la aerolínea 'low cost' británica, Steve Heapy, se ha mostrado «entusiasmado» por esta nueva base y asegura que hay una gran demanda «de clientes y agentes de viaje en el segundo aeropuerto más grande de Reino Unido». Heapy está convencido de que la fórmula de la aerolínea provocará cambios «positivos» en el aeropuerto londinense y cree que será «un éxito» esta futura base.

En cuanto al CEO de Londres-Gatwick, Pierre-Hugues Schmit, ha dado la bienvenida a la aerolínea y destaca que el aterrizaje de Jet2 traerá «más opciones y flexibilidad para viajar al sur y este de Europa, fortaleciendo la red del aeropuerto».