El aeropuerto de Alicante-Elche superará los tres millones de pasajeros desde Reino Unido y programa 1,58 millones de asientos para invierno

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 4 de noviembre 2025, 12:06 | Actualizado 12:42h. Comenta Compartir

Los viajeros procedentes de las islas británicas son la principal nacionalidad en el aeropuerto de Alicante-Elche, el de mayor afluencia en la Comunitat y el quinto de España. Es por ello que, en el marco de la World Travel Market de Londres, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, las empresas y administraciones públicas están poniendo toda la carne en el asador.

Allí ha acudido la patronal hotelera, Hosbec, que ha presentado este martes a las 11 horas su informe sobre el mercado británico, en el que han resaltado la importancia de esta nacionalidad para el sector. Desde la patronal han avanzado algunos datos y previsiones de cara a este año y principios del siguiente.

Se espera que el aeropuerto de Alicante-Elche supere ampliamente los tres millones de pasajeros procedentes de Reino Unido, una cifra que, hasta septiembre, se sitúa en 2,56 millones, un 7,2% más que el mismo periodo del 2024.

Ampliar Cuota de pasajeros por aeropuertos. Hosbec

La patronal explica que hay dos grandes focos desde donde se trasladan los viajeros de Reino Unido a la terminal alicantina. Por un lado se encuentran los tres grandes aeropuertos del área de Londres: Gatwick, Stansted y Luton. Los dos primeros se sitúan en el segundo y tercer puesto con una cuota de mercado del 12,9% y 7,7% respectivamente.

Por el otro lado, Manchester continúa como el gran emisor de viajeros de las islas británicas, con un 14% de todos los que vuelan al aeropuerto de Alicante-Elche. Hosbec pone especial énfasis en Bristol, Birmingham y Leeds, que junto con Manchester, «son los cuatro puntos unitarios más importantes». La patronal pide no olvidarse tampoco de otros como East Midlands, Liverpool, Newcastle, Belfast, Glasgow o Edimburgo, que hacen que Alicante sea «un destino más que demandado por todo el territorio británico».

En cuanto a las aerolíneas que los transportan, Ryanair es la principal con un 42% de cuota de mercado, seguido de las inglesas EasyJet (22,8%) y Jet2.com (20,2%). Entre las tres suman más del 85% de los pasajeros y asientos con origen Reino Unido y destino Alicante. «Estas tres compañías suman incrementos de pasajeros entre el 6% y 7% sólo este último año», resaltan.

Temporada de invierno

En cuanto a la temporada de invierno, el aeropuerto de Alicante-Elche batirá récord con más de 8,2 millones de plazas puestas a la venta, con 181 rutas y vuelos a 29 países. Reino Unido será el mercado con más conexiones, hasta 22 directas Y 2,6 millones de asientos.

Ampliar Comparativa de la programación de invierno entre Alicante y Valencia. Hosbec

Las aerolíneas han puesto un buen puñado de asientos con origen Reino Unido a la venta para el periodo de noviembre a principios de abril. Con un crecimiento del 8,4% respecto a la temporada baja 2024-25, las aerolíneas han programado 1,58 asientos para volar al aeropuerto de Alicante-Elche, que concentrará el grueso de la capacidad aérea con origen a la Comunitat.

Previsiones del mercado

Durante la presentación en suelo londinense, el presidente de Hosbec, Fede Fuster y la directora ejecutiva, Mayte García, han compartido la proyección para finales del 2025, con datos titánicos para este mercado. Se esperan más de tres millones de turistas británicos en la Comunitat Valenciana, que van a suponer 21,2 millones de pernoctaciones hoteleras y un total de 3.350 millones de euros de gasto turístico.

Se calcula que más de 1,3 millones de los turistas británicos se alojarán en hoteles, se registren casi 6,6 millones de pernoctaciones hoteleras, que el gasto directo en los hoteles valencianos casi roce los 400 millones de euros, con un tarifa media de 114,5€ y una estancia media que ronda los 5 días.

Fuster ha destacado que la variedad de productos de la Comunitat «es una de sus fortalezas» e indica que «tenemos gran parte del trabajo hecho». El presidente de la patronal insiste en continuar demostrando «que somos apaces de hacer las cosas con los criterios de sostenibilidad, eficiencia en la gestión y transparencia que requiere la propia actividad turística y que agradecen y valoran los mercados».