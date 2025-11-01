Turismo se reunirá con Jet2 y EasyJet en Londres para reforzar el mercado británico en el aeropuerto de Alicante-Elche La consellera se dará cita durante la World Travel Market de Londres con las dos aerolíneas inglesas para seguir aumentando la conectividad con Alicante y el aeropuerto de Manises

Óscar Bartual Bardisa Alicante Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:28

La próxima semana Londres acogerá la World Travel Market, una de las ferias más importantes de turismo en el mundo. Entre el 4 y el 6 de noviembre se darán cita en la capital de Reino Unido un buen puñado de destinos del mundo, empresas y touroperadores en lo que es una cita imprescindible para la Comunitat y, en especial, para la provincia de Alicante.

Y es que el mercado británico es el principal del sector turístico alicantino, por lo que, bajo el paraguas de Turismo, acudirán las prinicpales marcas de la provincia: Costa Blanca, Alicante, Elche y Visit Benidorm. Además, la Generalitat mantendrá una importante agenda de reuniones con empresas, touroperadores y aerolíneas para continuar trazando sinergias entre ambos destinos.

En este sentido desde la conselleria de Turismo han avanzado que las próximas semanas mantendrán importantes reuniones con touroperadores y distintas aerolíneas británicas como son EasyJet y Jet2, dos de las principales compañías del aeropuerto de Alicante-Elche. Así, la consellera, Marián Cano, mantendrá reuniones con ambas para seguir ampliando frecuencias y sumar conexiones hacia Alicante y a Manises.

Cano ha avanzado que «se mantendrán más de 20 reuniones con agencias, touroperadores, asociaciones y líneas aéreas como Jet2, Easyjet, Lufthansa City Center, Explore, Voyages Jules Verne o la IAGTO (International Association of Golf Tour Operators), entre otras. Por el momento no ha trascendido la temática que tratarán, pero la conselleria tiene sobre la mesa seguir avanzando en la desestacionalización turística y Reino Unido es uno de los mejores mercados para hacerlos. Este invierno el aeropuerto de Alicante-Elche tendrá vuelos a 22 destinos distintos de Gran Bretaña.

Además, ambas aerolíneas tienen una gran importancia en la terminal alicantina. EasyJet es la segunda en tráfico de viajeros y tiene operativa una base en verano. En lo que va de 2025 ha transportado a 1,7 millones de pasajeros y en invierno operará 15 rutas. Por el lado de Jet2, esta ha tomado más importancia y este invierno volará a 13 destinos, todos en Reino Unido. De momento ya supera el millón de pasajeros entre enero y septiembre.

Reino Unido es el principal mercado del aeropuerto. En lo que va de año supera los cinco millones de pasajeros en la terminal alicantina, un 7,4% más que el mismo periodo del 2024. De hecho, según datos de Aena, de los diez aeropuertos con más tráfico con la terminal alicantina, la mitad son de Reino Unido: Manchester, Londres-Gatwick, Londres-Stansted, Bristol y Birmingham.