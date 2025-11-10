EasyJet lanza su campaña de descuentos más agresiva para volar desde el aeropuerto de Alicante-Elche con motivo de su 30º aniversario

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:39 | Actualizado 13:03h. Comenta Compartir

EasyJet, la segunda aerolínea que más pasajeros transporta en el aeropuerto de Alicante-Elche, está de celebración: cumple 30 años, y lo hace lanzando una gran oferta. En las próximas 30 horas se podrán comprar billetes con grandes descuentos para viajar a un buen puñado de destinos.

Son varios los aeropuertos a los que se puede viajar desde Alicante con precios desde 10 euros. La oferta, que rebaja un 30% los precios originales de más de 300.000 asientos en toda su red de destinos, estará vigente hasta las 15 horas de este martes.

Así, los que deseen viajar con la aerolínea podrán disfrutar de estos suculentos descuentos para vuelos entre el 18 de noviembre de este año y el 18 de marzo del 2026, según detalla EasyJet en un comunicado. Además, EasyJet Holidays también ofrecerá a los clientes un descuento de 30 libras por persona en paquetes vacacionales con un gasto mínimo de 600 libras. Con el código SAVE30 antes de las 11 horas del 20 de noviembre podrán disfrutar de estos paquetes con precios reducidos.

El Country Manager de la aerolínea en Reino Unido, Kevin Doyle, ha calificado esta campaña como «nuestro mayor descuento de siempre para celebrar nuestro 30 cumpleaños». Doyle ha sacado pecho y ha asegurado que «durante las últimas tres décadas hemos dado a nuestros clientes buenos precios en nuestras tarifas y conexiones a Europa de lo más convenientes, y ahora incluso estas mismas tarifas son más baratas en términos reales que cuando las lanzamos inicialmente».

Aunque la gran mayoría de la oferta será para Reino Unido (el 50% de los asientos en oferta), la aerolínea también ha puesto a la venta billetes rebajados a destinos de esquí como Ginebra o Lyon, así como otros lugares populares como Amsterdam. También estarán rebajados los vuelos a «destinos soleados top», como Alicante, Barcelona o las Islas Canarias«.