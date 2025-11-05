Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Detectan un brote de sarna en una residencia de Catral con 14 casos confirmados
Avión de Swiss International Air Lines. TA
Aeropuerto de Alicante-Elche

Swiss anuncia una nueva ruta a Suiza desde el aeropuerto de Alicante-Elche

La aerolínea presenta su programación para el próximo verano e incrementa sus frecuencias entre la Costa Blanca y Zúrich

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:13

El aeropuerto de Alicante-Elche no para de crecer. Con una temporada de invierno de récord con 8,2 millones de asientos programados, las aerolíneas comienzan a anunciar en cascada sus planificaciones para la próxima temporada alta, entre marzo y octubre del 2026.

Tras dos nuevas rutas a Alemania anunciadas por Ryanair a Saarbrücken y a Friedrichshafen para el próximo verano, esta vez le llega el turno a un país vecino, a Suiza. Con la apertura de la base de EasyJet en Alicante en el 2024, Suiza se ha convertido en un destino con mucho potencial y en el 2025 ha sumado casi 307.000 pasajeros, el onceavo mercado internacional, por delante de otros como Dinamarca, según datos de la gestora aeroportuaria Aena.

Así, Swiss International Air Lines, aerolínea de Suiza, quiere seguir creciendo y sumará nuevos vuelos a Zúrich para la próxima temporada alta, pasando de nueve frecuencias semanales a 10 durante los meses de verano, según ha anunciado la aerolínea en un comunicado sobre su programación de 2026.

Pero la gran novedad es que Swiss volará a Ginebra, una ruta que operaba en exclusiva EasyJet y que ahora competirá con esta aerolínea del Grupo Lufthansa. Se trata de una ciudad ubicada en la parte de habla francesa de Suiza, con vistas a los Alpes y que alberga la sede de la ONU en Europa y de la Cruz Roja. Con 205.800 habitantes, es la segunda ciudad más poblada del país y se considera además el centro mundial de las actividades bancarias.

Swiss contará a partir del 28 de junio con tres frecuencias semanales entre el aeropuerto de Alicante-Elche y Ginebra los miércoles viernes y domingo. En sentido de Alicante a la ciudad suiza los vuelos saldrán a las 21.10 los miércoles, con llegada a las 23.15, mientras que los otros días la hora de despegue es a las 9.55 horas, con aterrizaje a las 12 horas. En sentido contrario, para los tres días partirá el vuelo de Ginebra a las 18.25, llegando a Alicante a las 20.25.

«Estamos expandiendo nuestro programa de vuelos hacia donde hay una fuerte demanda», ha explicado en un comunicado el jefe comercial de la aerolínea suiza, Heike Birlenbach, quien detalla que se han intensificado las frecuencias en distintas rutas europeas, como es el caso de Alicante.

«Swiss ofertará más vuelos a destinso populares y de trabajo para el próximo verano debido a la alta demanda», explica la compañía, que detalla que los servicios desde Zúrich «se incrementarán a un buen número de puntos, incluyendo Alicante, Valencia, Manchester, Montpellier, Tirana, Budapest y Venecia».

Con la nueva ruta a Ginebra, el aeropuerto de Alicante-Elche contará con vuelos a Zúrich, Ginebra y Basilea. Desde la aerolínea detallan que operarán en 29 destinos desde la ciudad de Ginebra, además de Nueva York.

