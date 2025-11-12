Austrian Airlines vuelve dos décadas después al aeropuerto de Alicante-Elche con una nueva ruta a Europa central

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

El aeropuerto de Alicante-Elche sigue sumando nuevas rutas para el próximo verano, y lo hace con Europa central como su gran mercado en expansión. Tras el anuncion de Ryanair de sus conexiones a las ciudades alemanas de Saarbrücken y Friedrichshafen, Swiss Airlines también incrementó su cartera de operaciones conectando con Ginebra, destino al que solo volaba EasyJet en verano.

Bratislava ha sido otra de las grandes novedades del aeropuerto. Una ruta que ya ha comenzado a operar Ryanair y que en breves hará lo propio Wizz Air. Con las miradas puestas en Europa central y del este, las aerolíneas siguen sumando nuevas conexiones para el próximo verano y esta vez le ha tocado el turno a Austrian Airlines.

La aerolínea del Grupo Lufthansa no operaba en Alicante desde hace más de dos décadas, como si lo hacen otras del propio grupo como Brussels Airlines, Lufthansa o la propia Swiss Airlines. Así, Austrian Airlines regresa a la terminal alicantina la próxima temporada alta con vuelos a Viena, la capital de Austria.

El mercado austriaco está en auge en el aeorpuerto de Alicante-Elche. La pasada temporada alta Ryanair estrenó sus rutas a Salzburgo y Linz. Rutas que han funcionado de maravilla y que han alargado también para esta temporada invernal.

Según los datos de la gestora aeroportuaria Aena, entre enero y septiembre de 2025 se han transportado a 113.185 pasajeros desde este mercado de Europa central, un 51% más que el mismo periodo del pasado año. De todos ellos, más de la mitad van o parten desde el aeropuerto vienés.

Viena, una de las grandes capitales de Europa tan solo estaba conectada por Ryanair, con cinco frecuencias semanales, y ahora también lo estará mediante Austrian Airlines, que volará dos veces por semana a la gran capital del antiguo imperio austrohúngaro, conocida por sus palacios y señoriales plazas.

La nueva ruta comenzará con el pistoletazo de salida de la temporada alta, el miércoles 29 de marzo. Así, los miércoles la aerolínea volará desde Alicante a las 10.50 horas y aterrizará en Viena a las 13.40 horas, mientras que los viernes saldrá a las 11.20 para llegar a la capital austriaca a las 14.10 horas. Los horarios en sentido inverso también serán por la mañana, con salida de Austria a las 7.10 y llegada a Alicante a las 10 horas, mientras que el viernes partirá 30 minutos más tarde para llegar pasadas las 10.30 horas.

Apuesta por España

La apuesta por Alicante es parte del plan de Austrian Airlines de expansión en España. En un comunicado emitido recientemente sobre la programación de invierno, la aerolínea ha admitido una «fuerte concentración en el mercado español». Así, la aerolínea admite que España «es una de las principales elecciones de los austriacos durante sus viajes en temporada baja». Por ello la compañía ha añadido cinco vuelos extra en Málaga, tres en Barcelona, cuatro de vuelta desde Valencia y 12 vuelos adicionales en Mallorca. Una apuesta a la que se sumará en verano la conexión con Alicante.