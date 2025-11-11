Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Selección argentina realizará un entrenamiento abierto al público en el Martínez Valero
Avión de Vueling en el aeropuerto de Alicante-Elche. Shootori

Vueling lanza una campaña de descuentos con billetes a partir de 11 euros desde el aeropuerto de Alicante-Elche

La aerolínea celebra el Día del Soltero con importantes rebajas para sus vuelos

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:52

Comenta

Volar desde el aeropuerto de Alicante-Elche es más barato que nunca estos días. Tras la reciente oferta 'flash' de EasyJet con motivo de su 30º aniversario, Vueling se ha sumado también a la fiesta de los descuentos y lanza importantes rebajas en sus billetes con motivo del Día de los Solteros.

Así se podrá viajar desde Alicante en temporada baja a partir de 16 euros. La oferta estará disponible del 11 al 17 de noviembre y permitirá reservar para volar a varios sitios de su red de conexiones entre el 1 de diciembre del 2025 y el 31 de marzo del 2026.

Se trata de la temporada de invierno con más asientos programados por la aerolínea, que ha localizado un avión más en su base en el aeropuerto de Alicante-Elche. La aerolínea ofertará un 15% más de plazas que en la temporada de 2024/25, superando el millón de asientos.

En la web de Vueling ya se pueden adquirir estos billetes para viajar con descuentos. Los más baratos serán a Mallorca e Ibiza, con precios a partir de 11 y 15 euros, respectivamente. Le siguen Bilbao, Barcelona y Gran Canaria, desde 19 euros en el caso de la ciudad vasca y 22 euros a los otros dos aeropuertos.

En cuanto a los destinos internacionales, el más barato será Londres, con precios desde 27 euros, seguido de Cardiff y Bruselas, por 29 euros cada uno. Por 30 euros se podrá viajar desde Alicante a París y Amsterdam, mientras que los dos destinos de Argelia como son Argel y Orán, con billetes desde 50 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Argentina de Messi se instala en la provincia de Alicante
  2. 2 Papelería Eutimio: 90 años de historia en el corazón de Alicante
  3. 3 Los vecinos del PAU 1 de Alicante tienen miedo: botellón y «rituales satánicos» en el parque Juan Pablo II
  4. 4 Locura por ver al Real Madrid en Elche: el club abre la venta general con colas virtuales de más de mil aficionados
  5. 5 Un guardia civil fuera de servicio frustra un robo a un ciclista a plena luz del día en Santa Pola
  6. 6 Malestar en la afición del Hércules por el precio de las entradas para Elda
  7. 7 Estas dos calles de Alicante sufrirán cortes de luz de hasta seis horas
  8. 8 Alicante pondrá en marcha una app para consultar en tiempo real el tráfico y los aparcamientos disponibles
  9. 9 De palacete histórico a espacio de revista: así es el nuevo Centro 14 de Alicante tras las obras
  10. 10 Del bullicio al silencio: la zona de Diputación pierde el pulso comercial del centro de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Vueling lanza una campaña de descuentos con billetes a partir de 11 euros desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Vueling lanza una campaña de descuentos con billetes a partir de 11 euros desde el aeropuerto de Alicante-Elche