Vueling lanza una campaña de descuentos con billetes a partir de 11 euros desde el aeropuerto de Alicante-Elche La aerolínea celebra el Día del Soltero con importantes rebajas para sus vuelos

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 12:52 | Actualizado 13:04h. Comenta Compartir

Volar desde el aeropuerto de Alicante-Elche es más barato que nunca estos días. Tras la reciente oferta 'flash' de EasyJet con motivo de su 30º aniversario, Vueling se ha sumado también a la fiesta de los descuentos y lanza importantes rebajas en sus billetes con motivo del Día de los Solteros.

Así se podrá viajar desde Alicante en temporada baja a partir de 16 euros. La oferta estará disponible del 11 al 17 de noviembre y permitirá reservar para volar a varios sitios de su red de conexiones entre el 1 de diciembre del 2025 y el 31 de marzo del 2026.

Se trata de la temporada de invierno con más asientos programados por la aerolínea, que ha localizado un avión más en su base en el aeropuerto de Alicante-Elche. La aerolínea ofertará un 15% más de plazas que en la temporada de 2024/25, superando el millón de asientos.

En la web de Vueling ya se pueden adquirir estos billetes para viajar con descuentos. Los más baratos serán a Mallorca e Ibiza, con precios a partir de 11 y 15 euros, respectivamente. Le siguen Bilbao, Barcelona y Gran Canaria, desde 19 euros en el caso de la ciudad vasca y 22 euros a los otros dos aeropuertos.

En cuanto a los destinos internacionales, el más barato será Londres, con precios desde 27 euros, seguido de Cardiff y Bruselas, por 29 euros cada uno. Por 30 euros se podrá viajar desde Alicante a París y Amsterdam, mientras que los dos destinos de Argelia como son Argel y Orán, con billetes desde 50 euros.

