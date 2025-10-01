Alicante, cada vez más cara: los alquileres suben casi un 10% tras el verano respecto al año pasado El precio medio se sitúa en 11,8 euros por metro cuadrado en la provincia y escala hasta los 12,9 en la capital

El mercado del alquiler continúa encareciéndose en la provincia de Alicante y alcanza nuevas cifras récord tras el verano. Según los últimos datos publicados por Idealista, los precios se han incrementado un 9,7% en el último año, situando el alquiler medio provincial en 11,8 euros por metro cuadrado.

En la ciudad de Alicante, la presión es aún mayor, con un coste medio que roza ya los 12,9 euros por metro cuadrado, lo que supone un fuerte incremento del 7,5% anual respecto a septiembre de 2024 y un 3,5% trimestral.

Y es que los alquileres en la capital de la provincia rondan ya entre los 400 y los 5.000 según los distintos anuncios publicados en este portal inmobiliario. El más barato es un apartamento de cuatro habitaciones en el barrio de San Blas con dos baños y sin ascensor.

La lista continúa con otras ofertas de 420 euros en el barrio Alipark, que pasan a los 600 euros en el barrio Pla del Bon Repòs-La Goteta por 60 metros cuadrados y en la avenida de la Condomina por 27 metros cuadrados, con dos y una habitaciones, respectivamente.

Lo mismo sucede en el centro tradicional de Alicante, donde un estudio de 35 metros cuadrados tiene un precio mensual de 650 euros, misma cuantía de alquiler que en la calle Sol Naciente del barrio La Albufereta con un par de metros menos.

Asimismo, los alquileres también van al alza en el barrio de Altozano, con 700 euros al mes por un piso de 32 metros cuadrados y una habitación en la avenida Conde Lumiares, igual que en la avenida de Cataluña de la playa de San Juan con 55 metros.

Los 800 euros de alquiler también llegan al barrio Virgen del Remedio con un piso de 83 metros cuadrados y tres habitaciones sin ascensor, o en Carolinas Altas con menos tamaño.

Un mercado «tensionado sin medida»

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, advierte de que el alquiler sigue tensionándose «sin medida» debido a un stock de viviendas que permanece plano frente a una demanda que no deja de crecer. Esta situación provoca que «la competencia entre los inquilinos haga que los propietarios se decanten siempre por aquellos con empleos estables, perfiles solventes y con ingresos recurrentes que cubren sobradamente la renta».

Como consecuencia, los colectivos con menos recursos son los más perjudicados. «Los jóvenes y las personas en situación de vulnerabilidad son los primeros en ser descartados», añadie Iñareta, quien insiste en que «solo con políticas que favorezcan el crecimiento de la oferta» se podrá garantizar el acceso a la vivienda. En su opinión, «criminalizar a los propietarios no es la solución».

Alicante, entre las capitales con precios máximos

El informe también destaca que este trimestre se han alcanzado precios máximos históricos en 18 de las 51 capitales españolas, entre ellas Barcelona, Madrid, Palma, Alicante y Sevilla.

En el conjunto del país, la ciudad más cara para alquilar sigue siendo Barcelona, con 24 euros el metro cuadrado, seguida de Madrid (22,7 euros), Palma (18,4 euros), San Sebastián (18,2 euros) y Málaga y Valencia (15,4 euros).

Subidas en todas las comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, el precio del alquiler se ha incrementado durante los últimos 12 meses en Castilla-La Mancha (+13,3%), Madrid (+12,2%), Andalucía (+12,1%), La Rioja (+10%), Comunitat Valenciana (+9,8%), Cataluña (+9,7%) y Castilla y León (+8,9%).

