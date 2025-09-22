Alicante busca financiación para construir 32 viviendas de protección oficial en San Blas

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:31 Comenta Compartir

El Patronato de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante busca 150.000 euros para construir un nuevo bloque de 32 viviendas en el barrio de San Blas, según ha explicado el concejal responsable, Carlos de Juan. El equipo de gobierno hecha la culpa a «limitaciones presupuestarias de la regla de gasto impuestas a las corporaciones locales por el Gobierno de Pedro Sánchez, que solo permite usarlos para amortizar deuda pública».

El organismo autónomo ha aprobado en su Junta General, celebrada este lunes, su proyecto presupuestario para el próximo ejercicio, que alcanza los 4.124.759 euros, dentro del proceso iniciado por el consistorio para la aprobación de los Presupuestos Municipales para 2026.

Las cuentas del organismo autónomo municipal consolidan la inversión por 625.880 euros para habilitar un edificio con 14 viviendas sociales en régimen de alquiler joven en las antiguas casas de los maestros de San Gabriel, que se sumará a las 15 de El Portón, en el Casco Antiguo, que estará finalizadas antes de terminar el año.

Nueva promoción del Plan Vive en Rabasa El Ayuntamiento y el Patronato Municipal de la Vivienda ha puesto a disposición de la Generalitat Valenciana cinco parcelas municipales para construir otras más de 220 viviendas en el marco de este Plan Vive en la avenida Jaume I y las calles Padre Arrupe, Banda Los Claveles, Médico Ricardo Ferré y Enfermera Angelina Ceballos. Y también trabaja en el proyecto de reubanización del entorno y rehabilitación de 264 viviendas en el barrio de Virgen del Remedio, en proceso de licitación del contrato para la ejecución de las obras.

Las cuentas han sido aprobadas de forma mayoritaria con los votos a favor del PP y la abstención de Vox, frente a la posición en contra de PSOE, Compromís y EU-Podemos.

El Patronato Municipal de la Vivienda es el único organismo con estas competencias de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana gestiona 746 unidades en distinto régimen de alquiler social, además de 542 corresponden al programa de Alquiler Asequible de particulares que depositan su confianza en este organismo municipal para su gestión. En total, un parque de más de 1.285 viviendas.

Una de las novedades de este ejercicio es la convocatoria de ayudas al Alquiler Joven de Vivienda Habitual 2025, destinadas a facilitar la emancipación de jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. La subvención, que cuenta con una dotación inicial de 120.000 euros, contempla ayudas de hasta 250 euros mensuales, con un máximo de 3.000 euros anuales por contrato. Las peticiones ya han superado la cantidad destinada, por lo que el alcalde, Luis Barcala, ya ha anunciado que se duplicarán hasta cubrir toda la demanda.

El Ayuntamiento y el Patronato Municipal de la Vivienda ha puesto a disposición de la Generalitat Valenciana cinco parcelas municipales para construir otras más de 220 viviendas en el marco de este Plan Vive en la avenida Jaume I y las calles Padre Arrupe, Banda Los Claveles, Médico Ricardo Ferré y Enfermera Angelina Ceballos. Y también trabaja en el proyecto de reurbanización del entorno y rehabilitación de 264 viviendas en el barrio de Virgen del Remedio, en proceso de licitación del contrato para la ejecución de las obras.