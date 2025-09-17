Alicante es la provincia española con más viviendas de segunda residencia y vacías

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:22 Comenta Compartir

La oferta de vivienda es uno de los grandes problemas que atraviesa el mercado inmobiliario, que se encuentra tensionado y con precios máximos en el metro cuadrado cada mes que pasa. La caída del stock está agravando el acceso a un hogar, a lo que se suman otros problemas como la subida de alquileres temporales o la alta demanda y poca oferta de obra nueva.

Con un nuevo máximo alcanzado en agosto, Alicante atraviesa un complicado episodio de déficit de vivienda, que lleva arrastrando desde hace años, a lo que no ayuda la confección de su parque inmobiliario. Según datos del Ministerior de Vivienda que recoge el portal inmobiliario Idealista, Alicante es la provincia de España con más viviendas no principales.

El 42% del parque inmobiliario alicantino (1,37 millones de viviendas) corresponden a viviendas de segunda residencia, uso esporádico o, directamente, vacías y sin uso alguno. En total son 578.563 inmuebles de este tipo, una diferencia de tan solo 211.334 viviendas respecto a las de uso habitual, conocidas también como primeras residencias.

Alicante es el cuarto mercado de España con más viviendas principales, 789.897, tan solo por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia, pero es el primero de toda España en número de segundas residencias y viviendas vacías, lo que choca con otras provincias con mucho más volumen de inmuebles, como Madrid, Barcelona y Valencia.

En estos tres últimos casos, el número de viviendas no principales varía de 360.000 a 388.000. En el caso de Madrid, hay 2,28 millones más de viviendas principales que de segunda residencia, por los 1,96 de Barcelona o las 727.673 de Valencia. Una diferencia que se reduce sustancialmente en el caso de Alicante, que cae hasta las 211.334. Es decir, tan solo hay 210.000 viviendas más ocupadas que de segunda residencia y abandonadas.

El carácter de la provincia como gran polo de atracción turística, tanto nacional como, sobre todo, internacional, hace que muchos de los municipios costeros tengan esta tipología de vivienda de segunda residencia, lo que acorta la oferta y dispara los precios al haber menos parque inmobiliario que se puede poner en venta o en alquiler.

Situación de la Comunitat

El caso de la Comunitat también es peculiar, puesto que el peso de las viviendas de uso principal es menor que la media Española. Tan solo seis de cada diez inmuebles ubicados en la Comunitat son primeras residencias, unos 2,17 millones de las más de 3,3 millones de viviendas que hay en el terrtorio.

Tan solo Andalucía presenta más viviendas de segunda residencia y vacías que la Comunitat, que es el segundo territorio de España con más. Eso sí, la Comunitat es la región donde más se incrementa el número de viviendas principales, en 48.854.

