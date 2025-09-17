Alicante pone la primera piedra al barrio Nueva Albufereta donde se levantará un millar de viviendas El Ayuntamiento firma el convenio con la Agrupación de Interés Urbanístico para urbanizar este sector de la ciudad

Alicante pone la primera piedra para crear el nuevo barrio de la Albufereta, un proyecto pendiente desde el año 1991 y que verá la luz tres décadas después. El Ayuntamiento ha firmado este miércoles un convenio con la Agrupación de Interés Urbanístico, integrada por Alisea y Culmia Desarrollos Inmobiliarios, para el desarrollo de este sector.

Distintas «circunstancias sobrevenidas» paralizaron los trabajos y desarrollo en este futuro barrio de Alicante, el cual se denominará Nueva Albufereta. Pese a todo, las empresas que conforman la agrupación han aunado esfuerzos que, junto a la colaboración del Ayuntamiento, permitirán poner en marcha las próximas obras. «Es un gran hito», ha resaltado su presidenta, Isabel Cortés.

Este nuevo barrio se ubica entre las calles Caja de Ahorros (prolongación de la Vía Parque), Flora de España y la glorieta del Ingeniero Pedro Torres, al otro lado del barranco del Juncaret. La urbanización de la zona permitirá crear un millar de viviendas -con un espacio que podrá usarse como posible zona hotelera- en regimen de compra y alquiler, así como un gran equipamiento y una zona verde.

En cuanto al plazo de las obras, «queda pendiente la parcelación» y, con ello, «aprobar las obras de reurbanización», previstas para mediados del próximo 2026. Tras ello, los trabajos de edificación podrían darse, en caso de «cumplirse los plazos» de cara al año 2027, ha avanzado también Cortes.

Las viviendas estarán concentradas en la zona oeste del barrio, alejadas del barranco y del BIC 'Cerro de las Balsas', en el que se pretende desarrollar una gran zona verde y poner en valor los posibles yacimientos arqueológicos existentes en la zona, actuaciones que terminarán de completar este nuevo barrio de Alicante.

Así, en una primera fase, está prevista la construcción de 1.420 viviendas, de las que 147 serán de protección oficial (VPP). Está prevista también la ejecución en la zona de un equipamiento público, pendiente de determinar todavía, que ocupará una superficie de 10.000 metros cuadrados y una zona verde.

Protección del entorno histórico y arqueológico El futuro barrio de Nueva Albufereta ha contado con un gran rediseño de su estructura. Todo ello para garantizar que las viviendas queden alejadas de las zonas inundables, así como en altura; y para proteger el patrimonio histórico y arqueológico. En su momento se iniciaron las excavaciones para buscar nuevos restos, las cuales ya han sido retomadas con el fin de proteger el patrimonio y ponerlo en valor como ha sucedido en la playa de la Almadraba.

Este proyecto, enmarcado en la inciativa público-privada, permite «dar respuesta al problema habitacional de la ciudad», ha celebrado el alcalde Luis Barcala. El barrio Nueva Albufereta generará vivienda «de precio asequible» al tiempo que el sector privado «apuesta» por la ciudad, en un momento en que hace frente a su expansión para atender el crecimiento poblacional.

La superficie de la actuación propuesta es de 128.087,38 m², con una edificabilidad estimada de 135.380 m² de techo (108.933 m² residencial y 26.446 m² terciario). Se prevé una inversión aproximada de 20 millones de euros.

Más vivienda en Alicante

Durante la firma del convenio para desarrollar el barrio Nueva Albufereta, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha enumerado otros proyectos de vivienda en los que se haya inmersa la ciudad. Entre ellos, las Lomas del Garbinet y Cerámica-Santo Tomás; además de las viviendas a ejecutar dentro del Plan Vive con más de 225 hogares en cinco parcelas.

Del mismo modo, Barcala ha reiterado el anuncio de doblar las ayudas al alquiler joven de cara a los próximos Presupuestos 2026 debido a la gran cantidad de solicitudes recogidas durante la última edición. Así, dentro de las ayudas al plan 'Primera oportunidad', ha resaltado también la rehabilitación del edificio de antiguas viviendas de maestros en San Gabriel y las ubicadas en la calle Ceuta.