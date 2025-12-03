Virtuós Mediterrani pone banda sonora a la Navidad de Alicante con tres nuevos conciertos La orquesta de cámara, Premio Alicantinos 2025, arranca la temporada más especial del año con actuaciones en el Real Liceo Casino y en L'Alfàs del Pi

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:38 Comenta Compartir

La Navidad también tiene banda sonora en Alicante. Una de las orquestas encargadas de entonar las melodías propias del tiempo de adviento y de las mismísimas fechas más especiales del año es Virtuós Mediterrani.

Así, tras recibir el Premio Alicantinos 2025, concedido el pasado mes de noviembre por TodoAlicante, la orquesta de cámara vuelve a los escenarios de la provincia con su tradicional ciclo de Navidad y Año Nuevo.

La primera de las citas será el lunes 15 de diciembre a las 20 horas en el Salón Imperio del Real Liceo Casino de Alicante, donde Virtuós Mediterrani ofrecerá su novedoso Concierto de Adviento.

El espectáculo, a celebrar en un ambiente acogedor, cautivador, a media luz y con toques de decoración navideña, contará con matices especiales agregados por la producción de Virtuós Mediterrani con el fin de crear una «atmósfera mágica y envolvente» para lograr una experiencia inmersiva con el público.

Ampliar Concierto de Navidad de Virtuós Mediterrani en el Salón Imperio. VM

En cuanto al repertorio, la orquesta de cámara interpretará obras clásicas relacionadas con el tiempo de adviento y Navidad. Además, la oboísta Marta Perales actuará como solista durante la interpretación del 'Concierto para oboe y orquesta' de Marcello.

Asimismo, Virtuós Mediterrani dará la vuelta al mundo con villancicos rescatados de Francia, Alemania, Polonia y Reino Unido, así como con clásicos de Frank Sinatra, Michael Bublé y Bing Crosby junto a otras piezas contemporáneas y españolas.

Las entradas para este Concierto de Adviento de Virtuós Mediterrani están disponibles en su web www.virtuosmediterrani.es y en la tienda Rogel Music ubicada en el número 22 de la calle Pintor Cabrera de Alicante.

Eso sí, otra de las citas de la orquesta está prevista para el 28 de diciembre a las 20 horas en el Real Liceo Casino de Alicante, donde celebrarán su tradicional Gala Navideña que ya cuenta con entradas agotadas.

Más Navidad en L'Alfàs del Pi

Virtuós Mediterrani vuelve a salir de la ciudad de Alicante este mes de diciembre para desplazarse hacia la localidad de L'Alfàs del Pi, donde ofrecerá el concierto 'Christmas Joy' en la sala The Comm el próximo 14 de diciembre a las 18.30 horas, mismo emplazamiento en el que ya se pueden adquirir las entradas.

La cita contará con «lo mejor de su repertorio» para las fechas más especiales del año, contando con una amplia variedad de «actuaciones decembrinas». En el concierto actuarán como solistas la oboísta Marta Perales y la Cantante Bárbara Bolívar.