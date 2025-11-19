TodoAlicante ensalza el valor de la provincia con los Premios Alicantinos 2025

Pau Sellés Alicante Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:23 Comenta Compartir

TodoAlicante ha vuelto a reconocer el mérito, esfuerzo, dedicación y logro de las personas, asociaciones, instituciones y empresas de nuestra provincia con la celebración de la tercera edición de los Premios Alicantinos 2025.

El restaurante Puntapiedra ha acogido esta tarde de miércoles un evento en el que se han dado cita seis referentes del mundo de la empresa, la sociedad, la cultura, el deporte y la salud.

Los seis nombres propios galardonados en el evento han sido el preparador físico Aldo Martínez, la empresa Cox, las Bodegas Xaló, el Elche Club de Fútbol, la orquesta Virtuós Mediterrani y el doctor pionero en medicina reproductiva Rafael Bernabeu, este último a título póstumo.

El millón de usuarios únicos que TodoAlicante ha alcanzado en su tercer año de vida ha podido leer a través de este medio —líder nativo digital en la provincia— las razones por las cuales estos seis nombres propios se han convertido en referencia en sus respectivos campos.

Entre las autoridades presentes en la gala han destacado el alcalde de Alicante, Luis Barcala; y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Marián Cano

El maestro de ceremonias de la gala ha sido el redactor de TodoAlicante Adrián Mazón, quien ha introducido a la directora del medio, Concha Pastor, para que protagonizara el discurso inaugural del acto.

La máxima responsable de TodoAlicante ha querido agradecer la labor de todo su equipo, artífices de que el medio se haya consolidado ya como referente en la provincia: «Gracias por vuestra dedicación, por las risas, por los enfados, por el esfuerzo silencioso que nadie ve y por transformar cada idea en realidad». También ha destacado que Alicante es y seguirá siendo «una tierra de talento, creatividad y ganas de avanzar».

Tras Concha Pastor, ha tomado la palabra la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Marián Cano. La consellera ha reconocido que TodoAlicane se ha convertido en un agente «imprescindible» para entender la realidad de la provincia alicantina, gracias a su carácter «dinámico» y a su «vocación de volcarse en la realidad de nuestra tierra». «Gracias por ser el altavoz de lo que somos y aspiramos a ser», ha aseverado Cano.

Cox: referente del futuro energético

El primer reconocimiento de la noche ha puesto el foco en el potencial innovador de la provincia. El Premio Alicantinos 2025 en la categoría Empresa ha recaído en Cox, un proyecto que ha simbolizado el futuro energético sostenible nacido en el corazón solar del sureste español. Innovación, visión y compromiso con un mañana más limpio han definido un galardón que ha subrayado su papel como referente en el sector.

El premio ha sido entregado por Manuel Nieto, director territorial de Cajamar, y ha sido recogido por Joaquín Monfort, Global Manager de Clientes de Cox. Monfort ha excusado la ausencia del CEO y fundador de la empresa, Enrique Riquelme, pero ha transmitido su ilusión por haber recibido el galardón.

Bodegas Xaló: historia e innovación

La gala ha continuado con un reconocimiento al arraigo y la tradición de la Marina Alta. El Premio Alicantinos 2025 en la categoría de cooperativismo ha sido para Bodegas Xaló, una entidad que ha representado el equilibrio perfecto entre el paisaje, la historia y la innovación. Desde el norte de la provincia, su trabajo se ha convertido en emblema de identidad y excelencia vitivinícola.

Benito Mestre, presidente de CEDMA, ha sido el responsable de entregar el reconocimiento, que ha sido recibido por José Juan Reus, presidente de Bodegas Xaló. «Somos 390 socios y si no fuera por su trabajo, este premio no sería posible «, ha apuntado Reus, quien ha destacado el gran cambio protagonizado por su empresa a lo largo de los años: desde vender mosto a granel hasta el actual producto embotellado. Entre los objetivos a futuro, la empresa se ha fijado el aumento de la exportación así como la apertura de nuevos mercados en nuestro país, tal y como ha explicado el directivo para finalizar su intervención.

Aldo Martínez: forjador de campeones

El deporte ha tomado protagonismo con un reconocimiento individual. El Premio Alicantinos 2025 en esta categoría ha sido para Aldo Martínez, entrenador que no solo ha formado deportistas, sino también ejemplos de disciplina, humildad y constancia. Su trayectoria, proyectada desde Alicante hacia el mundo, se ha convertido en un modelo de compromiso y trabajo.

El premio ha sido entregado por Paula Giménez, delegada provincial de ASISA, y lo ha recogido el propio Aldo Martínez Pardo. Con tres respiraciones para disipar los nervios, así ha saltado el 'Dr. Aldo' al escenario de la gala, reconociendo la «profunda emoción por el reconocimiento». «Es el fruto de una trayectoria dedicada al estudio y la investigación con la que he querido mejorar el bienestar y el rendimiento de la gente», ha expresado el preparador. «Este premio es el motor que me impulsa a trabajar por y para el deporte, y para seguir llevando el nombre de Alicante por todo el mundo».

Elche CF: premio al esfuerzo colectivo

En el ecuador de la gala ha llegado el turno del deporte colectivo. El Premio Alicantinos 2025 ha ido a parar al Elche Club de Fútbol, que con su regreso a Primera División ha demostrado que las grandes alegrías han nacido del esfuerzo compartido: desde la grada, desde los barrios, y desde la ilusión colectiva que define al sentimiento franjiverde.

José Antonio Román, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elche, ha sido el responsable de entregar el galardón, que ha sido recogido por Joaquín Buitrago, presidente del Elche CF. «El fútbol mueve pasiones y nuestra vocación es proyectar la imagen de nuestra tierra al exterior», ha indicado Buitrago, quien ha añadido que lo mejor para su club «todavía está por venir».

Virtuós Mediterrani: latido musical

La cultura también ha tenido su espacio en esta edición. El Premio Alicantinos 2025 ha sido para Virtuós Mediterrani, una orquesta que en apenas cinco años ha logrado convertirse en un latido imprescindible del panorama cultural alicantino. Su talento y constancia han proyectado el espíritu del Mediterráneo a través de la música.

El reconocimiento ha sido entregado por Andrés Perelló, director general de Casa Mediterráneo, y lo ha recogido Gerardo Estrada, director artístico. Estrada ha destacado el atrevimiento de su formación, por tener un repertorio tan ecléctico que le ha llevado a colaborar con bandas de rock como Celtas Cortos. También ha tenido palabras de agradecimiento para TodoAlicante, un medio que «creyó en nosotros desde los inicios». Las palabras del director se han entremezclado con las notas del violín, el contrabajo y el cello de sus músicos, que han subido al escenario para amenizar musicalmente el acto.

Dr. Rafael Bernabeu: referente internacional

La gala ha culminado con un momento de especial emoción. El Premio Alicantinos 2025 en la categoría Sociedad ha sido otorgado al doctor Rafael Bernabeu, referente internacional en medicina reproductiva.

Su vida —entregada a cambiar la de miles de familias— ha sido recordada a través de un reconocimiento que también se ha presentado como un gesto de agradecimiento. El premio ha sido entregado por Luis Barcala, alcalde de Alicante, y lo ha recogido Sómnica y Andrea Bernabeu, en nombre de su padre. Sómnica ha tomado la palabra aludir a las más de 30.000 familias de el doctor Bernabeu ayudó a crear. «Su legado científico y humanista sigue siendo una inspiración para todos los alicantinos», ha expresado su hermana Andrea.

El alcalde de Alicante ha sido el encargado de cerrar el acto con un discurso en el que ha querido poner en valor la «implicación» de los premiados en sus respectivos campos, algo que «queda plasmado en esta gala». «Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero sin duda esto no es aplicable a los premiados de esta gala», ha sentenciado el primer edil alicantino. El broche a la gala lo han puesto los músicos de Virtuós Mediterrani con una versión del tema 'Bitter sweet symphony'.