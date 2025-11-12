Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Calzado de esparto de hace 2.300 años en Alicante. DA

El lugar 'donde Cristo perdió el zapato' podría estar en este municipio de Alicante

Los arqueólogos del Marq descubren un calzado de esparto de más de 2.300 años, uno de los hallazgos más singulares del Mediterráneo

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:07

Puede que la popular expresión 'donde Cristo perdió el zapato' deje de ser una metáfora y se vuelva casi literal. Y es que el Museo Arqueológico de Alicante (Marq) ha identificado en un municipio de Alicante lo que podría considerarse uno de los hallazgos más curiosos y excepcionales de los últimos años.

Se trata de un zapato de esparto con una antigüedad de más de 2.300 años, que ha permanecido perfectamente conservado entre los restos de una vivienda -también descubierta- de la Illeta dels Banyets en El Campello, uno de los enclaves arqueológicos más emblemáticos del Mediterráneo alicantino.

Detalles del calzado encontrado en el yacimiento. DA

Según el equipo del Marq, es un hallazgo insólito, no solo por la antigüedad del calzado, sino por el excelente estado de conservación de la materia orgánica, algo que «no es fácil», ha detallado el director del museo, Manuel Olcina.

Así, el hallazgo «nos muestra directamente uno de los elementos de protección para los pies empleados en la primera mitad del s. III a. C. y que ha subsistido con pocas variaciones hasta nuestros días», ha explicado Olcina.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Esta pieza se ha localizado tras identificar, también, una de las primeras viviendas documentadas en el yacimiento, datada en la primera mitad del siglo III a. C. Hasta ahora solo se conocían centros religiosos, representados por dos templos, y los espacios productivos, además de solo tener constancia de un edificio dedicado a alojar a los habitantes del enclave.

De este modo, esta primera vivienda del yacimiento de la Illeta dels Banyets se suma al catálogo de otras zonas como lagares, almazaras, hornos de brea, talleres de esparto -donde se podría haber fabricado este calzado milenario-, almacenes e instalaciones para el salado de pescado.

