Alicante Smartphone Film Festival, el certamen que reparte 2.500 euros por grabar vídeos con el móvil La cuarta edición de la iniciativa ha recibido más de 260 trabajos a concurso | La programación contará con charlas, talleres y pases en distintas sedes de la ciudad

Adrián Mazón Alicante Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:28 Comenta Compartir

Grabar con el móvil tiene premio, al menos dentro del Alicante Smartphone Film Festival. Se trata de un certamen que repartirá 2.500 euros en premios entre los más de 260 trabajos -realizados mediante esta herramienta al alcance de todos- presentados a concurso.

Estos trabajos, grabados con teléfono móvil, compiten en las categorías de Ficción, Comedia, Animación, Internacional, Provincia de Alicante, Actor, Actriz y Director. La cuantía global de los premios, 2.500 euros, se repartirán entre todos estos apartados.

La cuarta edición de este festival se celebrará en la ciudad de Alicante entre los días 9 y 13 de diciembre, con un amplio programa de actividades que contará con pases, charlas y talleres en distintas sedes.

Entre estas figuran el Tossal Lab, donde se celebrarán talleres y proyecciones; el Centro de Emprendedores de ImpulsAlicante, para acoger actividades formativas junto al auditorio Puerta Ferrisa; el Museo Arqueológico Provincial (MARQ) y el Hospital General Doctor Balmis.

Refuerzo en la sección internacional

La sección Internacional del Alicante Smartphone Film Festival ha reforzado su alcance y ha firmado un acuerdo con el Vertical Movie Festival de Roma, festival en formato vertical, que amplía la proyección internacional del certamen.

En esta edición, se han recibido propuestas de diferentes países, entre ellos España, Francia, México, Brasil, Perú, Estados Unidos, Italia, Costa Rica, Alemania, Venezuela y Argentina.

Sección 'Provincia de Alicante'

La sección 'Provincia de Alicante' pretende visibilizar el talento cinematográfico de la región y participarán cortometrajes de San Vicente Del Raspeig, Novelda, Xixona, Petrer, Elche, Torrevieja, Sant Joan d'Alacant, Santa Pola, Daya Nueva, Orihuela, Benidorm y Elche.

Este premio está dotado con 500 euros y la distribución durante un año del corto en festivales nacionales.

Programa del Festival

Las actividades comenzarán con el taller 'Iniciación al cine con Smartphone', el martes 9 de diciembre en el Centro de Emprendedores y el miércoles 10 en el Tossal Lab, donde los participantes aprenderán técnicas prácticas para crear cortometrajes con sus móviles y conocerán de primera mano el funcionamiento de un set de rodaje.

El MARQ y Puerta Ferrisa acogerán también las proyecciones de los cortometrajes seleccionados en el Festival el miércoles; mientras el Aula del Hospital General Doctor Balmis de Alicante se convertirá en plató de rodaje el jueves 11 con la sección 'Hospital de Cine'.

El actor Luis Miguel Seguí ofrecerá un encuentro con el público el viernes 12 de diciembre, donde hablará de su trayectoria; antes de la gala de clausura el próximo 13 de diciembre en el Teatre Arniches de Alicante.