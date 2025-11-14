El MARQ abre una gran ventana a la historia de Dénia con más de 600 piezas únicas El museo inaugura 'Dénia, arqueología y museo', una exposición extraordinaria con préstamos de instituciones de referencia como el MAN, el Louvre o los museos de Valencia

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:43 Comenta Compartir

El MARQ ha estrenado este viernes una de sus propuestas más locles de los últimos años: 'Dénia, arqueología y museo'. Una muestra que recorre la historia de la ciudad desde sus orígenes y que reúne más de 600 piezas de enorme valor, muchas de ellas nunca vistas en Alicante. El proyecto, impulsado por la Diputación y el Ayuntamiento de Dénia, se podrá visitar hasta abril de 2026.

La exposición propone un recorrido por hitos clave de la ciudad: desde el arte rupestre de la cueva de la Catxupa, pasando por el emblemático Alt de Benimaquia, uno de los centros vitivinícolas más antiguos de la península, hasta la fundación romana de Dianium, la medina islámica Dāniya o la Dénia moderna.

Detalles de la explicación. MARQ

El visitante es recibido por un llaut, símbolo de la vocación marinera de la ciudad. Desde ahí, la muestra despliega un diseño expositivo de Ángel Rocamora que convierte el suelo en un mar en movimiento, donde emergen ánforas, cerámicas medievales rescatadas de naufragios, bronces únicos del Occidente islámico y objetos que narran el viaje de la pasa y su expansión comercial en el siglo XIX.

El otro gran eje de la exposición es la intensa materialidad de Dénia, fruto de más de cuatro décadas de Arqueología Urbana. La segunda sala reúne la imponente fachada portuaria romana de Dianium, sus necrópolis, villae agrícolas como l'Almadrava o los más de veinte hornos cerámicos que dan testimonio de la vibrante vida productiva de la medina islámica.

El relato avanza hasta la villa medieval, que en 1612 recibiría el título de ciudad. Y culmina con la transformación de Dénia tras la crisis del comercio de la pasa, reconvertida en un núcleo industrial protagonizado por la juguetería.

Un escaparate internacional

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha sido el encargado de inaugurar la exposición, acompañado por la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt. Navarro ha subrayado la «visión innovadora» de un proyecto que sitúa de nuevo al MARQ «en primera línea, con una presentación que une mar y tierra, dos elementos esenciales para entender el alma de la ciudad».

'Dénia, arqueología y museo' no sería posible sin la colaboración de una decena de instituciones nacionales e internacionales que han cedido piezas clave. Entre ellas, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Catedralicio de Valencia, los museos de Bellas Artes y Prehistoria de Valencia, el Louvre —con una valiosa placa epigrafiada del visir Abu Amir Muhammad (siglo XI)— o la Fundación Bancaja, que aporta el lienzo El Embarque de los Moriscos en el Puerto de Dénia de Vicent Mestre.

Este fin de semana, el MARQ ha organizado jornadas de puertas abiertas para celebrar el estreno de esta muestra, que ya se perfila como uno de los grandes proyectos expositivos del año en Alicante.