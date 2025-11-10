'EmerGenteZ' irrumpe en Alicante como el festival que rompe las reglas del arte joven El Instituto Gil-Albert crea una cita única para impulsar a nuevos creadores con teatro, música, danza y arte urbano

Adrián Mazón Alicante Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:07 Comenta Compartir

El arte joven toma la escena. El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha lanzado 'EmerGenteZ', un festival que llega para sacudir el panorama cultural y ofrecer una plataforma real a los creadores más prometedores de la provincia.

La primera edición se celebrará el próximo sábado 29 de noviembre en el Centro Juvenil Los Molinos de San Vicente del Raspeig y promete ser una jornada de talento, energía y creatividad sin etiquetas.

Durante todo el día, entre las 10 y las 18 horas, el público podrá disfrutar de una programación variada que incluirá teatro, danza, música, pintura y arte urbano, con artistas seleccionados por el equipo del Gil-Albert entre las propuestas presentadas.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado que la idea surge para «dar voz a los jóvenes de distintas disciplinas englobados en la generación Z, de entre 18 y 25 años, que trabajen dentro de la provincia de Alicante y el objetivo es que encuentren un espacio para presentar sus propuestas creativas»

Por su parte, la directora del IAC, Cristina Martínez, ha subrayado que el encuentro mantendrá horarios escalonados para favorecer la conexión y la creación de nuevas relaciones entre los participantes. De este modo «se posibilita también que el público pueda visitar todas las disciplinas».

'EmerGenteZ' será, además de un escaparate, un laboratorio de ideas donde el público tendrá un papel protagonista, ya que podrá valorar las actuaciones y obras, junto con representantes del Gil-Albert y autoridades locales. Los proyectos más destacados podrían incorporarse a futuras actividades culturales del Instituto.

Aunque la participación no tiene dotación económica, el valor está en la visibilidad y la posibilidad de formar parte de la programación oficial del Gil-Albert. El festival invita a participar a artistas no profesionales nacidos o residentes en la provincia de Alicante, y las inscripciones están abiertas hasta el 20 de noviembre en la web del Instituto.).

Temas

Danza