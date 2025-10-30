Los alumnos de FP de Alicante se ponen a prueba Estudiantes de tres institutos de la ciudad han participado en la Jornada InnovaRecoxx, en la que han tenido que diseñar soluciones innovadoras a dos desafíos reales

P.S. Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 13:42 Comenta Compartir

El alumnado de Formación Profesional de los IES Mare Nostrum, Doctor Balmis y CIPFP Leonardo da Vinci ha participado este jueves en la Jornada InnovaRecoxx, proyecto bajo el paraguas de la Diputación de Alicante.

El objetivo de esta jornada es acercar el talento joven de la FP a los retos reales de su entorno, fomentando la innovación social, la empleabilidad, la economía verde y la cooperación entre centros, empresas y organizaciones del territorio.

Durante toda la jornada, 23 jóvenes han trabajado en equipos mixtos y multidisciplinares para diseñar soluciones innovadoras a dos desafíos reales planteados por entidades colaboradoras vinculadas a la sostenibilidad, la inclusión, la participación comunitaria y la economía verde.

El desafío

El desafío planteado al alumnado se centraba en crear estrategias comerciales y de comunicación que permitan a las participantes del programa ofrecer sus servicios de manera sostenible.

«¿Cómo podemos diseñar un plan de ventas eficaz que permita a mujeres del proyecto captar clientes y ofrecer sus servicios de rehabilitación con bioconstrucción en los barrios con menos recursos de Alicante?».

Ampliar Foto de equipo de los alumnos participantes. TA

Una de las soluciones desarrolladas por el alumnado lleva por nombre RevocARTE. Un proyecto que pretende dar visibilidad a las revocadoras y su arte de forma que el barrio tenga accesibilidad a ellas usando el boca a boca y ayudado a los vecinos con precios económicos, imagen solidaría, publicidad en RRSS, imagen renovada, y muchas más ventajas por colaborar con ellas.

Vincular educación y agricultura

El alumnado ha trabajado en propuestas para vincular los centros educativos con el huerto, generando actividades educativas y comunitarias que fortalezcan el tejido social y promuevan valores de sostenibilidad y colaboración intergeneracional.

Una de las soluciones propuestas fue un proyecto que plantea usar espacios del huerto como propiedad de vecinos del barrio, de forma que cada uno de ellos tenga su pequeña parcela y así puedan plantar sus frutos o verduras, para posteriormente crear una especie de comercio, bien sea por trueque o por precios muy accesibles entre ellos. Esta ventaja solo sería para los vecinos/as del barrio.

«Este tipo de experiencias son fundamentales para que el alumnado entienda que lo que aprende en el aula tiene una aplicación directa en su entorno. Ver cómo colaboran con entidades reales y aportan ideas que pueden transformar su ciudad es tremendamente motivador», destaca una de las docentes que ha acompañado al grupo durante la Jornada InnovaRecoxx.