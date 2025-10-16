Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Torrecilla: «A mí nadie me ha dicho que sea mi último partido en el Hércules»
Presentación de Alicante Fashion Week. DA

La Fashion Week toma Alicante con pasarelas entre plazas, casinos y talento joven

La semana de la moda celebra su décima edición con decenas de diseñadores que presentarán sus colecciones en la ciudad

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:31

Mientras medio mundo mira hacia París y Milán, la ciudad de Alicante se prepara para deslumbrar. En cuanto a moda se refiere. Y es que se avecina, nada más y nada menos, que el décimo aniversario de la Fashion Week, un evento que transformará distintos espacios, como plazas y casinos, en pasarelas de alta costura.

La cita se ha programado para los días 24 y 25 de octubre, y 7 de noviembre, con un amplio programa de actividades gratuitas que se desarrollarán en distintos escenarios de la ciudad. Uno de los actos más esperados es el debut de seis diseñadores sin padrino, que darán el primer paso en la profesionalización de sus marcas.

Presentación de Alicante Fashion Week. DA

Así, la Alicante Fashion Week arrancará el 24 de octubre con la conferencia 'Un diálogo entre tradición y vanguardia', a cargo de los responsables de las marcas Teté by Odette y JC Pajares. La actividad se celebrará en el Salón de Actos del edificio de la calle Cervantes del Ayuntamiento, con inscripción previa.

La semana de la moda continuará el día 25 en el Real Liceo Casino de Alicante, con una intensa jornada dedicada al sector. Así, el Salón Imperio se transformará en pasarela para albergar once desfiles y una 'pop-up store' entre las 12 y 21 horas.

Eso sí, la gran pasarela con debutantes llegará el 7 de noviembre a las 19 horas a la plaza del Ayuntamiento de Alicante, donde se celebrará un desfile conmemorativo donde, bajo el título 'Diez años de moda, arte y tendencia', se reunirán doce diseñadores y firmas que han participado en la Fashion Week durante estos diez años.

La Diputación de Alicante ha respaldado este proyecto con el fin de «difundir el potencial de nuestra tierra en sectores tan significativos como el calzado, la bisutería o la marroquinería, donde la provincia es referente en todo el mundo», ha destacado el diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor.

