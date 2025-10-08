Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El equipo de Gobierno de San Vicente aprueba en pleno las nuevas bonificaciones en la tasa de residuos para familias vulnerables. A.SV

Estas son las nuevas deducciones para rebajar la tasa de basuras en San Vicente del Raspeig

Las rebajas se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026 y podrían beneficiar a 1.800 familias

Ismael Martinez

San Vicente

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:51

La transposición de una directiva europea que obliga a sufragar íntegramente el coste de la recogida y tratamiento de residuos ha obligado a ayuntamientos de toda España a aumentar las tasas que deben pagar los vecinos por el servicio. En algunos casos, hasta se ha llegado a cuatriplicar el recibo. Ante esta situación, muchos municipios han optado por aliviar el pago mediante deducciones, sobre todo a colectivos más vulnerables.

De esta manera, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado una modificación de la ordenanza de residuos que contempla nuevas reducciones de la tasa para unas 1.800 familias vulnerables, que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026. Con el nuevo contrato, el coste del servicio ascenderá a 7,5 millones de euros.

Pero se incluirán bonificaciones de hasta el 4% por el uso del ecoparque y del 16% por depositar residuos orgánicos en los contenedores inteligentes que se implantarán en un plazo máximo de 18 meses.

La ordenanza también establece reducciones de hasta el 65% para las familias numerosas, que subirán al 70% para las de categoría especial, monoparentales o con personas dependientes, siempre con determinados límites de renta.

Entre las novedades figura la consideración de las viviendas turísticas como actividad económica, lo que podría generar más de 16.000 euros adicionales de recaudación. En conjunto, los cambios implican un incremento del 1,18% en actividades y un aumento medio de 17 euros anuales por vivienda en la zona centro.

El alcalde, Pachi Pascual, ha defendido que las deducciones y su impacto «han sido calculadas por los técnicos municipales conforme a la normativa».

Por otra parte, el pleno ha aprobado la reposición de la tasa de veladores, suspendida desde 2019 por la pandemia. La concejal de Hacienda también ha recordado que las nuevas tarifas son un 7% inferiores a las anteriores al COVID, tras revertir una subida prevista del 30%, destacando que la nueva ordenanza será «más flexible, clara y adaptada a cada caso».

