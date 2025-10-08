San Vicente defiende la «legalidad» del proceso de licitación del contrato de recogida de basura El consistorio asegura que los técnicos municipales se encuentran estudiando el recurso presentado | La oposición pide «total transparencia» a PP y Vox en la adjudicación de la megacontrata

El ayuntamiento de San Vicente ha asegurado que «se ha cumplido estrictamente la legalidad» en el proceso de adjudicación del servicio de limpieza y recogida de basura. Una megacontrata de 85 millones de euros que permitirá a la empresa ganadora del proceso la gestión del servicio durante los próximos diez años.

El consistorio se pronuncia así tras el reciente recurso presentado por la segunda clasificada en el proceso de licitación, que pide la nulidad del mismo por supuestas «irregularidades» en un informe de valoración emitido por la Mesa de Contratación.

El gobierno local defiende que el proceso «se ha tramitado con total transparencia, como todos los procedimientos» y detalla que los técnicos «están estudiando el recurso y en los próximos días contestarán». Actualmente la adjudicación se encuentra «condicionada a la resolución del recurso adiministrativo presentado por una UTE», expresan fuentes municipales.

Justo esta semana el gobierno ha aprobado en el pleno una ordenanza fiscal para reducir la tasa de basuras a familias más vulnerables, aunque lo ha hecho con dos escenarios. Por un lado, en caso de formalizarse este año la adjudicación del contrato se aprobarán los cambios. Sin embargo, de no suceder esto desde el consistorio darán luz verde a un segundo texto de modificación de la ordenanza, cumpliendo así «el principio de prudencia».

Se trata de una disposición transitoria que adapta las tarifas al contrato actual para garantizar que el próximo 1 de enero entren en vigor las reducciones aprobadas para familias vulnerables, una disposición que solo saldrá adelante de no aplicarse el contrato con la actual ganadora de la megacontrata.

Desde la oposición han criticado la situación actual y el PSOE de San Vicente pide a PP y Vox «total transparencia», tras conocerse el recurso de la segunda clasificada. El PSOE se mantiene en una posición de «prudencia», con el único objetivo de pedir transparencia al equipo de gobierno de Pachi Pascual. «Es importante que San Vicente cuente con un nuevo contrato de Limpieza y Recogida de Basura», remarcan fuentes socialistas.

Precisamente, uno de los motivos por los que el grupo municipal socialista se abstuvo en el pleno extraordinario que abordó esta adjudicación, fue por la falta de «consenso» y «participación» del equipo de gobierno con los grupos de la oposición para elaborar el que posiblemente sea el contrato público más importante del municipio. El PSOE también optó por la abstención ante la posibilidad de que hubiera un recurso, pues ya era público el día que se celebró el pleno que una empresa había solicitado información, defienden desde la agrupación.

«Abogamos por un proceso transparente y diligente por parte del equipo de gobierno para evitar que esta adjudicación se convierta de nuevo en una pesadilla, tal y como ocurrió en la legislatura pasada. Por lo que instamos a PP y Vox a que, si el Ayuntamiento ha actuado correctamente, lo demuestre y realicen las alegaciones pertinentes para que esto se solucione lo antes posible y el nuevo contrato entre en vigor», indican los socialistas.