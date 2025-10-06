Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Los policías clausuran los terrenos. PLSV

La Policía de San Vicente del Raspeig precinta un terreno reparcelado de manera irregular

Los agentes mantendrán la vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa

Alicante

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:48

Comenta

El Ayuntamiento San Vicente del Raspeig, en colaboración con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, ha precintado actuaciones urbanísticas ilegales localizadas en un terreno situado en el Camí de la Torreta donde se ha efectuado la división de una parcela en 17 subparcelas situadas en suelo no urbanizable de protección agrícola.

Tras la inspección llevada a cabo por la Policía Local, se ha levantado acta de incumplimiento de la medida cautelar de suspensión acordada por el Ayuntamiento, de conformidad con la Agencia Valenciana, que será informada para que continúe con las actuaciones como órgano competente.

Protección del Territorio ha advertido a las personas interesadas que en caso de rotura, desplazamiento o manipulación del precinto, se daría traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal por un posible delito de desobediencia a la autoridad. La Policía Local mantendrá la vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa al respecto. La Agencia Valenciana también ha comunicado al Registro de la Propiedad la incoación del expediente de restauración de la legalidad urbanística.

Con la actuación iniciada se pretende devolver la parcela a su estado original, sin parcelar. El incumplimiento podrá dar lugar a la imposición de multas coercitivas de 600 a 3.000 euros, con un máximo de diez multas, y/o a la ejecución subsidiaria por parte de la Agencia Valenciana a cargo de las personas interesadas, según establece la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.

Todo ello, sin perjuicio de la incoación del expediente sancionador por una posible infracción tipificada como muy grave, que se podrá sancionar con multa del 20% al 30% del valor en venta de los lotes fraccionados. Podrá considerarse como circunstancia agravante la no suspensión de las actuaciones acordadas a efectos de la cuantía de la sanción a imponer por la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.

Desde el Ayuntamiento se mantiene que se seguirá el mismo procedimiento en otras parcelas del término municipal de San Vicente del Raspeig donde también se han detectado posibles divisiones irregulares del terreno.

