El milagro de Pim, la cigüeña rescatada tras sufrir graves lesiones por un accidente en el tendido eléctrico El ejemplar ha recibido atención veterinaria y cuidados intensivos en Terra Natura Benidorm, donde se ha incorporado para vivir una segunda oportunidad

Pim nunca debía haber terminado su viaje así. Durante el comienzo de la migración otoñal, esta cigüeña blanca quedó atrapada en un tendido eléctrico que destrozó su ala y le arrebató un dedo, truncando para siempre su ruta hacia África.

Contra todo pronóstico, esta cigüeña ha logrado sobrevivir y, tras semanas de atención veterinaria, cuidados intensivos, rehabilitación y atención experta, Pim ha inciado una nueva vida en Terra Natura Benidorm, donde la esperanza y la segunda oportunidad sustituyen al destino que parecía escrito para ella.

El ave llegó al parque de naturaleza y animales el pasado mes de octubre con distintas heridas y traumatismos por este accidente en el tendido eléctrico. Entre ellos, la amputación completa de uno de sus dedos.

Desde ese momento, la cigüeña ha contado con distintas revisiones veterinarias de los expertos de Terra Natura Benidorm, que han comprobado su estado de salud y favorecido su recuperación. Se trata de un trabajo interdisciplinar esencial en aves migratorias con el fin de mantener la musculatura y evitar secuelas funcionales a largo plazo.

Todo ello ha permitido que Pim haya evolucionado «favorablemente» y ya se encuentra estabilizada. Sin embargo, las lesiones sufridas por el accidente le impiden realizar vuelos de larga distancia.

Por este motivo, se considera un ejemplar irrecuperable para la vida silvestre, lo que impide que pueda ser reintroducida en su hábitat natural de forma segura y con garantías de supervivencia. Ante esta situación, Terra Natura Benidorm ha decidido acogerla de forma permanente.

La nueva vida de la cigüeña Pim

El parque de naturaleza ha proporcionado a Pum un entorno seguro donde podrá disfrutar de una segunda oportunidad de vida bajo estándares de bienestar animal. Esta cigüeña compartirá instalación con Pam, otra cigüeña blanca residente en Terra Natura Benidorm.

Este otro ejemplar participa en las demostraciones educativas de cetrería dentro de la experiencia 'Animales en Acción'. A través de estas actividades, los visitantes pueden conocer de cerca la biología de las aves y las amenazas a las que se enfrentan, como las colisiones con infraestructuras humanas, la electrocución o las barreras físicas durante sus desplazamientos estacionales.

Según el equipo de cetreros del parque, si la adaptación de Pim sigue siendo positiva, se prevé que pueda integrarse con su compañera Pam a lo largo de este fin de semana.

Con la llegada de Pim, Terra Natura Benidorm refuerza su compromiso con la conservación y recuperación de especies, el bienestar animal y la educación ambiental, ofreciendo una nueva oportunidad a animales que no pueden sobrevivir en libertad y que ahora ayudan a sensibilizar sobre los riesgos que afrontan las especies migratorias, fundamentales para la salud de los ecosistemas.

