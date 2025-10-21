Sibú, el animal de 'dos dedos' que ha nacido en Terra Natura Benidorm El parque ha logrado la reproducción de esta especie dentro de su programa de conservación

El parque de animales y naturaleza Terra Natura Benidorm vuelve a estar de enhorabuena tras el nacimiento de un nuevo ejemplar en sus instalaciones. Se trata de Sibú, como los cuidadores han bautizado a la cría, y forma parte de una especie con 'dos dedos'.

Este nuevo nacimiento se ha producido entre las ramas de la zona América del parque, las cuales han visto cómo Charlie -la hembra de la pareja- ha dado a luz a este nuevo ejemplar de 'Choloepus didactylus', especie más conocida como perezoso de dos dedos.

Ampliar Sibú y su madre Charlie. TNB

Sibú -en honor a una deidad de los pueblos originarios de América que simboliza la vida y el respeto por la naturaleza- nació a finales de septiembre y, desde entonces, se mantiene sujeto al pecho de su madre, de la que se alimenta de manera pausada gracias a la producción lenta y constante de leche característica de los perezosos.

Durante sus primeras semanas de vida, esta nueva cría de perezoso de dos dedos, poco a poco, comienza a mostrar curiosidad por su entorno y a explorar los alimentos sólidos bajo la atenta mirada de su madre.

Nacimiento del perezoso

Esta cría de perezoso de dos dedos es el resultado del vínculo entre Pere y Charlie, una pareja reproductora que forma parte del programa de conservación de esta especie en Terra Natura Benidorm.

Pere, de seis años y medio, llegó al parque en 2021 procedente del Biodomo del Parque de las Ciencias de Granada, mientras que Charlie, de menos de cuatro años, se incorporó en 2023 desde el Palacio de Herberstein (Austria).

Ampliar La nueva cría de perezoso en Terra Natura Benidorm. TNB

El nacimiento ha tenido lugar en una instalación que recrea la selva amazónica, un espacio cálido y húmedo con temperaturas cercanas a los 25 °C y una humedad superior al 75%.

En este hábitat conviven aves tropicales, insectos y pequeños primates, en un ambiente controlado y libre de reptiles o anfibios, diseñado para ofrecer las mejores condiciones de bienestar y seguridad a los animales.

Sobre esta especie de 'dos dedos'

El perezoso de dos dedos es un mamífero arborícola y solitario, conocido por su ritmo pausado y su capacidad de pasar gran parte de su vida suspendido de los árboles.

Ampliar Pere, el macho perezoso de Terra Natura Benidorm. TNB

Su lentitud responde a un metabolismo bajo y a una dieta basada en hojas, lo que le permite ahorrar energía y pasar inadvertido frente a depredadores. Su pelaje, además, alberga un microecosistema con algas, hongos y polillas, que dependen completamente de él para sobrevivir.

Programa Europeo de Cría

Terra Natura Benidorm forma parte del Programa Europeo de Cría (EEP), que promueve la conservación y el mantenimiento de poblaciones genéticamente saludables. Este nacimiento supone un paso más en el compromiso del parque con la preservación de especies y la educación ambiental, reforzando su papel como espacio de aprendizaje, bienestar y respeto hacia la naturaleza.

Con motivo del Día Internacional del Perezoso, que se celebra este martes 21 de octubre, Terra Natura Benidorm subraya la importancia de proteger a esta especie y su hábitat. Aunque el perezoso de dos dedos está catalogado como de 'Preocupación Menor' por la UICN, las amenazas como la deforestación, la caza furtiva y el tráfico ilegal continúan comprometiendo su supervivencia.

