Terra Natura Benidorm se blinda ante el frío con un plan invernal para proteger a sus animales El parque refuerza la climatización, ajusta las dietas y adapta los entrenamientos para garantizar el máximo bienestar durante estos meses

Una de las veterinarias de Terra Natura Benidorm administra alimentos con vitaminas.

Adrián Mazón Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:50

Terra Natura Benidorm ha puesto en marcha su plan estacional de bienestar animal ante la llegada del descenso de temperaturas. El equipo de cuidadores y veterinarios ha activado un protocolo basado en el control térmico, adecuación nutricional y ajustes en las rutinas de manejo, con el objetivo de asegurar el confort y la salud de todas las especies durante el invierno.

El parque de naturaleza y animales cuenta con sistemas de calefacción y climatización adaptados a cada recinto, que incluyen radiadores, lámparas de calor y aire acondicionado con función térmica. Estas instalaciones se revisan entre dos y tres veces al día para garantizar su óptimo rendimiento.

Ampliar Un mono en su cobijo. TNB

Los cobijos permanecen cerrados durante los meses fríos para conservar el calor y se abren únicamente en temporada cálida para favorecer la ventilación natural. Las medidas son especialmente sensibles en especies como titis, primates, rinocerontes, perezosos, aves tropicales, reptiles, rapaces y ciervos.

Ampliar Calefacción en el cobijo de los rinocerontes. TNB

En el caso de los elefantes, la temperatura mínima del recinto nunca baja de los 15 grados, mientras que los reptiles requieren cifras constantes de entre 26 y 30 grados para asegurar una correcta digestión.

También se presta especial atención a especies como las nutrias, que pese a su pelaje aislante disponen de lámparas adicionales y áreas secas para descansar. En los recintos con crías se preparan camas de paja y se incrementa la frecuencia de los controles para garantizar un entorno estable y cálido.

Comida de temporada para los animales

En el ámbito nutricional, Terra Natura Benidorm ajusta tanto la cantidad como el aporte energético de las dietas sin alterar su composición básica. Los carnívoros reciben un aumento de carne para reforzar sus reservas calóricas, mientras que los herbívoros incrementan su ración de piensos, heno y verduras.

En el caso de los primates, se añaden suplementos de vitamina C en forma de gominolas desde octubre hasta marzo para fortalecer su sistema inmunitario.

Ampliar Petauros del azúcar. TNB

La alimentación de especies como los titis se planifica en tres fases diarias. Por la mañana se les ofrece el Primate Cake, una fórmula que combina cereales, frutas deshidratadas, vitaminas y proteínas, calculada según el peso de cada individuo. El aporte se complementa con frutas, verduras y proteínas vivas como larvas, garantizando una nutrición equilibrada durante los meses más fríos.

El diseño de las dietas exige una coordinación constante entre veterinarios, cuidadores y personal de cocina. Los veterinarios determinan las necesidades de cada especie, mientras que el equipo de cocina prepara las raciones siguiendo un plan de trabajo diario que permite modificar cualquier parámetro de forma inmediata si es necesario.

Ampliar Monos titís en su cobijo del parque. TNB

Además, las rutinas de entrenamiento también se adaptan al invierno. Estos ejercicios, basados en refuerzo positivo, permiten que los animales respondan con calma ante los cambios de tiempo y entren de manera voluntaria en sus zonas de refugio.

Este sistema facilita la labor de los cuidadores en días de lluvia, frío intenso o durante revisiones veterinarias. En especies como los guacamayos, estos protocolos se traducen en una respuesta inmediata: los animales acuden a sus refugios sin necesidad de intervención externa cuando la temperatura desciende.

