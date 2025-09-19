Avance veterinario en Terra Natura Benidorm: un dhole se deja anestesiar sin dardos El animal colabora en el procedimiento pionero gracias a un entrenamiento cooperativo que permite evitar el estrés durante una biopsia

Adrián Mazón Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:37

Fray es un dhole ('Cuon alpinus') que vive en el parque de animales y naturaleza Terra Natura Benidorm. Con apenas un año de edad, este macho se ha convertido en protagonista de un avance veterinario pionero en España. Por primera vez, un ejemplar de esta especie ha sido anestesiado sin dardos ni métodos invasivos, gracias a un programa de entrenamiento cooperativo basado en el refuerzo positivo.

Lo más innovador de la intervención es la forma en la que se administra la anestesia. El animal acepta de forma voluntaria la inyección intramuscular, siguiendo señales visuales y verbales de los cuidadores del parque. De esta manera, se evita el uso de dardos tranquilizantes y se reduce al mínimo el nivel de estrés del ejemplar de dhole durante todo el proceso, promoviendo su bienestar.

Ampliar Biopsia del dhole. TNB

Este procedimiento ha permitido a los veterinarios practicar una biopsia clínica a Fray, con el objetivo de diagnosticar un problema dermatológico persistente que le provocaba alopecia y picores. Los tratamientos convencionales, administrados durante semanas, no habían dado resultado, por lo que fue necesario recurrir a esta prueba diagnóstica junto a análisis de sangre, pelo y células epiteliales.

Además de la biopsia, el equipo veterinario ha realizado una revisión completa del ejemplar, recogiendo diversas muestras para su análisis en el laboratorio. Además, se ha aplicado un tratamiento inicial para combatir las posibles causas de las lesiones cutáneas.

Ampliar Biopsia del dhole. TNB

Con esta práctica, Terra Natura Benidorm reafirma su compromiso con un modelo de bienestar animal avanzado, que busca la implicación activa de los animales en su propio cuidado, reduciendo el estrés y logrando mejores resultados clínicos.

Esta biopsia con aplicación e anestesia cooperativa «marca un paso adelante en el manejo veterinario de especies exóticas y en la implementación de técnicas innovadoras que ponen en el centro la salud y el bienestar de los animales bajo cuidado humano», señalan.

Sobre la especie

El dhole ('Cuon alpinus') es una especie poco frecuente en zoológicos europeos y se caracteriza por ser el único cánido capaz de trepar árboles. Terra Natura Benidorm es el único parque en España que alberga ejemplares de esta especie, lo que convierte a este avance en un hito para la conservación y el bienestar animal.

