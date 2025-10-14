Las cinco noticias más importantes de este martes 14 de octubre en Alicante TodoAlicante recopila los temas más relevantes de la jornada con un breve resumen para saber qué ha pasado en la provincia

Alicante Martes, 14 de octubre 2025, 22:23

La redacción de TodoAlicante hace un repaso por la actualidad y recopila, para servirte en bandeja, las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 14 de octubre en la provincia de Alicante:

1 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía esta madrugada en El Campello

Un joven de 20 años ha fallecido la madrugada de este martes, 14 de octubre, tras ser arrollado por un tranvía cerca de la parada de El Campello, según ha podido saber TodoAlicante. El siniestro mortal ha obligado a interrumpir el servicio de la Línea 3, que conecta El Campello con Luceros, durante aproximadamente dos horas. La circulación no se ha reanudado hasta las poco antes de las 07:00 horas, momento en que el forense ha concluido las actuaciones y se ha procedido al levantamiento del cadáver. Leer noticia completa.

2 Ryanair incrementa su apuesta para el invierno en el aeropuerto de Alicante-Elche con 16 aviones, 79 rutas y 3,4 millones de asientos

Ryanair ha reafirmado su apuesta por el aeropuerto de Alicante-Elche para este invierno y ha anunciado este martes, en una jornada en el ADDA, un importante incremento de cara a la temporada baja 25/26. La compañía irlandesa ha anunciado su programación entre el 26 de octubre de 2025 y el 30 de marzo de 2026, con una subida del 12% en sus asientos programados en la terminal de El Altet y con la que espera cerrar el presente año con más de ocho millones de pasajeros. Leer noticia completa.

3 Alicante limita los horarios del Casco Antiguo para pubs, terrazas y discotecas

La vida y el ocio nocturno en Alicante se van a transformar después de que el Ayuntamiento haya dado luz verde a la primera Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en el Casco Antiguo, tras años de quejas de los vecinos por el descontrol a altas horas de la madrugada muchos días de la semana. La normativa, aprobada definitivamente este martes en la Junta de Gobierno Local tras resolver las 22 alegaciones presentadas, implica importantes restricciones tanto en horarios como en superficie en buena parte de las calles más populares de esta parte tan típica de la ciudad. Leer noticia completa.

4 Piratas informáticos acceden a los datos personales de miles de vileros a través del padrón municipal

Los datos personales de miles de vecinos de La Vila Joiosa podrían estar circulando por la red después de haber sido robados durante el ciberataque sufrido por el consistorio vilero el pasado 2 de julio. Así lo ha reconocido el propio ayuntamiento, que habla de una «brecha de seguridad» que habría afectado a los datos personales del padrón municipal. Leer noticia completa.

5 Envían a juicio oral a Francis Puig y su socio por presuntas irregularidades en las subvenciones para el fomento del valenciano

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, y Juan Enrique Adell Bover por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña para el fomento del valenciano en medios de comunicación entre 2015 y 2018. Leer noticia completa.

