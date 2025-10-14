Envían a juicio oral a Francis Puig y su socio por presuntas irregularidades en las subvenciones para el fomento del valenciano

Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, antes de declarar en el juzgado. Efe

El juez pide fianzas de casi 150.000 y 100.000 euros, respectivamente

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 16:24

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, y Juan Enrique Adell Bover por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña para el fomento del valenciano en medios de comunicación entre 2015 y 2018.

El magistrado considera que ambos pudieron incurrir en un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En un auto notificado este martes a las partes, el instructor fija para los dos acusados, Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover, fianzas de 147.589,29 y 99.614,33 euros, respectivamente. De esas cantidades, recoge la resolución, serían responsables civiles subsidiarias las sociedades Comunicaciones dels Ports SA y Canal Maestrat SL.

El juez excluye expresamente el fraude de subvenciones de los delitos por los que ha de celebrarse el juicio oral en aplicación de la legislación vigente en el momento de los hechos, antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2019, como norma más beneficiosa para los reos, al establecer que la defraudación de las subvenciones debía ser superior a 120.000 euros.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Además, señala la Audiencia Provincial de Valencia como órgano competente para celebrar el juicio y dictar la correspondiente sentencia.

El auto de apertura de juicio oral no puede ser recurrido, salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados, a diferencia del auto previo de incoación de procedimiento abreviado, respecto del que hay recursos interpuestos pendientes de resolución.

