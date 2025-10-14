Piratas informáticos acceden a los datos personales de miles de vileros a través del padrón municipal El Ayuntamiento reconoce una «brecha de seguridad» adicional como resultado del ciberataque sufrido en el mes de julio

Nicolás Van Looy Benidorm Martes, 14 de octubre 2025, 17:23

Los datos personales de miles de vecinos de La Vila Joiosa podrían estar circulando por la red después de haber sido robados durante el ciberataque sufrido por el consistorio vilero el pasado 2 de julio. Así lo ha reconocido el propio ayuntamiento, que habla de una «brecha de seguridad» que habría afectado a los datos personales del padrón municipal.

En un edicto firmado por el alcalde, Marcos Zaragoza, se detalla que el incidente ha supuesto un acceso no autorizado y la posible difusión de información sensible de los vecinos del municipio. Según el documento oficial, los datos comprometidos incluyen nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI y otros elementos de identificación personal, además de la posible exposición de expedientes administrativos tramitados electrónicamente.

Tras detectar la incidencia, el consistorio notificó el ataque a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y activó un protocolo de reconstrucción de expedientes afectados. También ha adoptado nuevas medidas de seguridad informática y control interno para evitar que se repita una situación similar.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que se está trabajando con expertos externos en ciberseguridad y protección de datos para determinar el alcance exacto del ataque y garantizar la recuperación segura de los sistemas.

Recomendaciones para los vecinos afectados

El edicto municipal informa a los vecinos de que pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos personales en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica municipal.

Además, se les aconseja vigilar posibles operaciones sospechosas, comprobar la autenticidad de correos o mensajes recibidos y estar atentos a intentos de fraude o phishing relacionados con sus datos personales. También se recuerda la posibilidad de presentar reclamaciones ante la AEPD si consideran vulnerados sus derechos.

Por su parte, el grupo municipal del PSPV-PSOE, encabezado por Andreu Verdú, ha calificado el incidente de «muy grave» y ha pedido la destitución del concejal de Informática, Pedro Ramis. Verdú ha señalado que «es un agujero de seguridad que puede llevar a que muchos ciudadanos vean sus datos en poder de terceras personas sin saber con qué objetivo», reclamando una respuesta más contundente y transparente por parte del equipo de gobierno.

Desde la oposición también se insiste en que los consejos de seguridad ofrecidos por el Ayuntamiento no son suficientes y que la ciudadanía «merece saber con precisión qué datos se han visto comprometidos y qué medidas se van a tomar para evitar que vuelva a ocurrir».

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa continúa investigando el origen y alcance del ataque informático, que se suma a una creciente ola de ciberincidentes sufridos por administraciones públicas en los últimos meses.

