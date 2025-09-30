Las cinco noticias más importantes de Alicante este martes 30 de septiembre TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 21:58

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este martes 30 de septiembre.

1 El Lucentum construirá la 'Ciudad del Baloncesto' de Alicante en la Vía Parque

Alicante contará con su propia 'Ciudad del baloncesto', un macrocomplejo con dos pabellones cubiertos con capacidad para varias pistas de baloncesto y tres de minibasket, además de pistas exteriores de baloncesto y de tres por tres. La Fundación Lucentum ha presentado al Ayuntamiento de Alicante un proyecto público-privado para la construcción de estas instalaciones, que cuentan con el apoyo de la Concejalía de Deportes. Pincha aquí para leer la noticia completa.

2 Adiós a una «deuda histórica» con la UA y la UMH: el nuevo plan de financiación asegura sueldos, nuevos contratos y reformas de infraestructuras

La Universidad de Alicante y la Miguel Hernández de Elche han celebrado este martes la aprobación del nuevo Plan Plurianual de Financiación para el periodo 2026-2029, que beneficiará a lass cinco universidades públicas valencianas. El acuerdo, aprobado por el pleno del Consell, garantiza un marco estable y suficiente para atender sus necesidades financieras. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Huelga de médicos en Alicante este viernes por la nueva ley del Ministerio

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha mostrado públicamente su apoyo «firme y decidido» a la segunda jornada de huelga médica nacional convocada para este viernes como parte de la campaña de movilizaciones en rechazo al borrador de Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 La Policía desmantela en el Vinalopó una organización dedicada al cultivo de marihuana 'prémium'

La Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal muy organizado dedicado a la producción a gran escala de marihuana, que incluía produción 'prémium' y gestionaba varias plantaciones en diversas localidades de la provincia de Alicante. Los agentes han detenido a sus nueve componentes, uno de ellos menor de edad. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 El Circo del Sol vuelve en verano a la playa de San Juan de Alicante con el espectáculo 'Kurios'

Alicante calienta motores para recibir, un año más, al Circo del Sol. La compañía canadiense hará parada el próximo verano en el solar ubicado en la playa de San Juan, donde levantará su gran carpa para cobijar el espectáculo 'Kurios, gabinete de curiosidades'. Clica aquí para leer la noticia completa.

