Estación de Avamet de Villena. Avamet

Las cinco noticias más destacadas de este sábado 22 de noviembre en Alicante

TodoAlicante resume la jornada a través de cinco informaciones que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de este sábado 22 de noviembre.

  1. 1

    Imagen principal - El pueblo más frío de Alicante durante el frente polar: -3 grados de máximas y -5 de mínimas

    El pueblo más frío de Alicante durante el frente polar: -3 grados de máximas y -5 de mínimas

Es el caso de las zonas del interior y la montaña, donde los termómetros han marcado esta madrugada -5 grados. De nuevo Confrides, en la Sierra de Aitana, ha sido el punto más frío de Alicante, tras una jornada de viernes en la que ya lo fue. Clica aquí para leer la noticia completa.

  1. 2

    Imagen principal - Alicante tendrá su propio Roig Arena: dos grandes estrellas internacionales inaugurarán en 2026 el nuevo recinto musical de IFA

    Alicante tendrá su propio Roig Arena: dos grandes estrellas internacionales inaugurarán en 2026 el nuevo recinto musical de IFA

Alicante tendrá su propio Roig Arena, una gran instalación capaz de albergar eventos multitudinarios que hasta ahora pasaban por delante de la cuarta provincia de España al no disponer de un espacio adecuado. El recinto ferial de IFA-Fira Alacant se convertirá en enclave para albergar grandes conciertos para la provincia. De hecho, ya están confirmadas dos rutilantes estrellas internacionales que inaugurarán la instalación en 2026. Clica aquí para leer la noticia completa.

  1. 3

    Imagen principal - La muñeca de la Princesa Leonor hecha en Alicante arrasa y agota existencias mucho antes de su lanzamiento

    La muñeca de la Princesa Leonor hecha en Alicante arrasa y agota existencias mucho antes de su lanzamiento

La muñeca de la Princesa Leonor ha desatado la locura por conseguirla. La edición limitada lanzada por la empresa de Onil Muñecas Antonio Juan con motivo del Día de la Hispanidad superó todas las expectativas y las 500 piezas fabricadas se agotaron en cuestión de horas. Clica aquí para leer la noticia completa.

  1. 4

    Imagen principal - 'Sextorsión' en Dénia: se hace pasar por el jefe de una casa de servicios escort y consigue 3.500 euros con amenazas a la víctima

    'Sextorsión' en Dénia: se hace pasar por el jefe de una casa de servicios escort y consigue 3.500 euros con amenazas a la víctima

ElLa Policía Nacional ha detenido a un joven de 23 años en Dénia por, presuntamente, extorsionar a un hombre que había accedido a una página web de contactos de chicas. El presunto extorsionador le envió un vídeo violento a través del móvil y numerosas amenazas y consiguió que la víctima le llegase a transferir en varias operaciones 3.500 euros. Clica aquí para leer la noticia completa.

  1. 5

    Imagen principal - Rocódromo, tirolina, escenario y hasta nueve toboganes: así será el nuevo parque del Pau 2

    Rocódromo, tirolina, escenario y hasta nueve toboganes: así será el nuevo parque del Pau 2

El Ayuntamiento de Alicante ha desbloqueado la construcción del gran parque de La Torreta, ubicado en el Pau 2. Un espacio verde y de juegos de más de 20.000 metros cuadrados situado entre las avenidas Isla de Corfú y Deportista Isabel Fernández. El consistorio ha adjudicado a Imesapi las obras, que tendrán un plazo de seis meses y costarán 3,37 millones de euros. Clica aquí para leer la noticia completa.

