Alicante tendrá su propio Roig Arena: dos grandes estrellas internacionales inaugurarán en 2026 el nuevo recinto musical de IFA La entidad acuerda con una promotora traer a la provincia grandes giras | Prevé invertir 300.000 euros en un estudio acústico para poner a punto el espacio

José Vicente Pérez Pardo Alicante Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:19 Comenta Compartir

Alicante tendrá su propio Roig Arena, una gran instalación capaz de albergar eventos multitudinarios que hasta ahora pasaban por delante de la cuarta provincia de España al no disponer de un espacio adecuado. El recinto ferial de IFA-Fira Alacant se convertirá en enclave para albergar grandes conciertos para la provincia. De hecho, ya están confirmadas dos rutilantes estrellas internacionales que inaugurarán la instalación en 2026.

El director general de IFA-Fira Alacant, Alejandro Morant, ha firmado con una promotora musical los conciertos de dos «grandes artistas» que giran por todo el mundo y pararán en Alicante el próximo año, según ha explicado el propio Morant en 'El escenario' de Alacantí TV. Los nombres aún están por descubrir, debido a un acuerdo de confidencialidad con la empresa. Pero suponen un antes y un después.

El panorama musicial de la provincia es muy completo. Cuenta con grandes festivales como el Low, que este año abandona Benidorm para marcharse a Torrevieja. Alicante también se ha lanzado a por el turismo musical con una programación dividida entre la Plaza de Toros y espacios en abierto como el Área 12 de Rabasa o el Muelle, en el puerto.

Resultados positivos para el próximo ejercicio IFA-Fira Alacant se encuentra en pleno proceso de renovación y expansión. Está a punto de concluir la urbanización del entorno, lo que le dotará de más servicios como hoteles y restaurantes. También está en los planes instalar en el tejado placas fotovoltaicas con capacidad de generar hasta 100 kilowatios. Pero, por supuesto, lo primero es la organización de ferias y eventos. Los ingresos de IFA-Fira Alacant han aumentado en 300.000 euros este 2025 y el próximo ejercicio estará en positivo, según augura el director gerente, Alejandro Morant. Este beneficio será posible por el aumento de estands y público como en Expofiesta y Firanovios, que han duplicado los espectadores.

Pero no existe un espacio cerrado, con las características técnicas necesarias para acoger grandes giras internacionales como la de Lady Gaga, por ejemplo, que hace escasas semanas pasaba por Barcelona. O la de Jennifer López, que hizo parada en España en julio, sin que tuviera actuación en la provincia.

De hecho, en todo el país hay muy pocos espacios que cubran las necesidades para estos grandes espectáculos musicales, técnicamente muy complejos. Apenas en Madrid (Wizink Center), en Barcelona (Palau Sant Jordi), Bilbao y el ya citado Roig Arena, en Valencia. Se trata de recintos capaces de albergar hasta unas 20.000 personas a cubierto y con medios para el montaje de estos escenarios llenos de plataformas, ascensores y grandes dimensiones.

Una vez cerrado el acuerdo para traer a estos grandes artistas, el siguiente paso radica en adecuar el recinto ferial de IFA-Fira Alacant. Para ello, se realizará un estudio acústico y se invertirán unos 350.000 euros en la adecuación sonora de los pabellones para que cumplan las características técnicas necesarias para un gran concierto.

IFA-Fira Alacant se encuentra en un punto neurálgico de la provincia, en la confluencia entre Alicante y Elche, al lado del aeropuerto. Por tanto, aglutina una población superior a los 600.000 habitantes entre la segunda y la tercera ciudad de la Comunitat Valenciana. Toda una oportunidad que se va a explotar

Temas

Conciertos

IFA